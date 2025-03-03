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屏東潮州邀日本大學生拍日文觀光片　迎接國際遊客探索魅力小鎮

▲潮州鎮邁向國際觀光 。（圖／潮州鎮公所提供）

▲潮州鎮邁向國際觀光 。（圖／潮州鎮公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

為迎接國際觀光遊客，屏東縣潮州鎮公所積極拓展其觀光版圖，除了開設中、英、日文社群媒體平台Instagram、Threads及X（舊稱Twitter），更在近期邀請日本大學生前來體驗潮州鎮的獨特魅力，並拍攝日文觀光影片，向更多日本與國際遊客介紹這個擁有深厚歷史文化底蘊的小鎮。

▲潮州鎮邁向國際觀光 。（圖／潮州鎮公所提供）

▲潮州鎮邁向國際觀光 。（圖／潮州鎮公所提供）

潮州鎮鎮長周品全說，「潮州鎮自1726年，先民開闢此地，古稱『潮庄』開始，鎮內有多處歷史景點、自然、美食、豐富農漁業資源、更是台灣三大傳統劇團發源地，交通亦有台鐵潮州車站、Ubike租借等便利設施；隨著國際遊客的增加，我們邀請日本大學生來潮州體驗生活，並拍攝日文觀光短片，讓更多日本人知道潮州之美。」

這次參與體驗的日本大學生-野原虎太郎來自日本茨城縣水戶市，2023年高中時曾隨行進樂隊團體前來台灣表演，對台灣的文化深感興趣，2月時前來屏東縣潮州鎮，觀摩明華園戲劇團表演、與鎮公所交流、觀賞當地傳統手工藤椅製作、並遊覽鎮內觀光景點等，深度體驗潮州鎮鎮民生活。

野原虎太郎說，「這次能夠親身體驗潮州鎮當地的活力，讓我感到非常榮幸。我覺得這個城鎮充滿了居民的笑容，也有許多值得一遊的景點。其中讓我特別印象深刻的是，在綠色隧道騎自行車的暢快感，以及木瓜牛奶的美味，而這趟旅程讓我收穫滿滿，感受到無比的充實，感謝潮州的大家！」

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