墨爾本台灣電影節登場　呂明澤：電影是台灣自由多元的具體展現

▲「墨爾本台灣電影節」（Melbourne Taiwan Film Festival, MTFF），本月22日至24日在澳洲國家動態影像中心（ACMI）登場，駐墨爾本台北經濟文化辦事處處長呂明澤與大家開心自拍。（圖／駐墨爾本台北經濟文化辦事處提供）



政治中心／台北報導

邁入第四屆的「墨爾本台灣電影節」（Melbourne Taiwan Film Festival, MTFF），本月22日至24日在澳洲國家動態影像中心（ACMI）登場。駐墨爾本台北經濟文化辦事處處長呂明澤表示，文化外交與價值外交是當前總合外交戰略的重要一環。電影節不僅是影像藝術的展演，更是台灣社會自由、多元與創造力的具體展現。

本屆是以「他們／我們的故事」（Their Story, Our Story）為主題，透過四部來自台灣的作品，透過介紹台灣的故事，讓澳洲民眾可以映射到他們的日常生活故事，持續促進南半球觀眾與台灣之間的文化對話。

本屆展映片單依序為：《春行》、《獵人兄弟》、《悲情城市》與《鬼才之道》，涵蓋原住民家庭記憶、歷史創傷反思、民間信仰探索與當代表達實驗，豐富呈現出台灣社會在歷史、族群與精神層面的交織與多元。

開幕酒會嘉賓，除維多利亞州政府代表、州議員與藝文界人士踴躍出席外，駐墨爾本多國使節代表以及智庫與學界人士亦應邀出席，共同見證台灣文化的光影力量於國際舞台綻放。

駐墨爾本台北經濟文化辦事處處長呂明澤表示，文化外交與價值外交是當前總合外交戰略的重要一環。電影節不僅是影像藝術的展演，更是台灣社會自由、多元與創造力的具體展現。

呂明澤特別感謝澳亞台灣研究協會（Australasian Taiwan Studies Association, ATSA）、墨爾本台灣同鄉會（Taiwanese Association of Australia Melbourne Chapter, TAAM）及澳洲台灣俱樂部（Australia-Taiwan Club, ATC）多年來的投入與支持，也肯定文化部「台灣文化光點計畫」與澳洲維多利亞洲多元文化廳的支持。

駐墨爾本辦事處指出，今年的主視覺設計邀請到台灣知名設計師宋政傑（Jay Sung）操刀，設計靈感來自台灣漢人、客家人、原住民族與新住民等多元文化符號，交織成綻放花朵意象，象徵台灣社會兼容並蓄的特質，也與澳洲重視多元的社會價值相互呼應。

電影節主席黃鈺婷博士表示，四年來，一步一腳印地耕耘這個文化平台。看到台灣導演親臨現場、國際觀眾熱情參與，更加確信他們所做的是值得的。這些台灣故事，不只感動人心，更建立了一座跨文化的橋樑。