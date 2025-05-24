兩岸青年東湖交流季登場　用鏡頭分享「大陸與台灣」好吃好玩生活

▲第七屆兩岸（湖北）青年東湖交流季。（圖／翻攝 湖北日報）

記者任以芳／湖北報導

第七屆兩岸（湖北）青年東湖交流季啓動儀式22日在武漢市隆重舉行。來自海峽兩岸的400多位青年代表歡聚一堂，共同慶祝這一盛會。本屆交流季以「青春有為·共創未來」為主題，百位台灣青年參加，分享自己兩岸所見所聞。恰巧端午節快到了，大陸湖北文旅推介官向紅新也向台灣朋友們推薦「尋訪屈原足跡」線路，共同探尋兩岸共同的歷史文化記憶。

活動現場，舞蹈、龍獅表演、歌唱串燒、台灣歌手獨唱等文藝節目登場。自2016年創辦以來，兩岸青年東湖交流季已累計舉辦約40項活動，吸引近萬名兩岸青年參與。目前，1200多名台青在湖北學習就業創業，130多位台灣教師在此任教。

兩岸青年也分享自己所見所聞。來自台灣彰化的陳冠銚正在華中師範大學漢語言文學專業讀大四，課閒時間喜歡用鏡頭記錄旅途美景，「希望在兩岸間建立一個真正去互相瞭解的橋梁」。湖北文旅推介官向紅新向他及台灣朋友們推薦了一條「尋訪屈原足跡」線路，共同探尋兩岸共同的歷史文化記憶。

武漢熱乾麵、潛江小龍蝦、台灣蚵仔煎、滷肉飯...來自台灣的「90後」女孩曾馨卉拍攝台灣小吃短影音。作為短影音博主，曾馨卉兩年多來發佈了近300篇與兩岸美食相關的影音，跑遍了武漢三鎮，對武漢美食有著獨到見解。

她表示，未來希望扎根武漢，吃遍湖北、吃遍大陸，用鏡頭記錄下這些味道背後的故事，讓兩岸同胞通過美食找到更多同根同源的情感聯結。

大陸奧運冠軍趙芸蕾和世界健身模特錦標賽冠軍史璠均表示，體育交流是兩岸最生動的共同語言，它不僅僅是運動員之間的切磋，還可以跨越很多障礙，成為兩岸青年之間增進瞭解、互學互鑒的紐帶。

▲自2016年創辦以來，兩岸青年東湖交流季累計舉辦約40項活動，吸引近萬名兩岸青年參與。（圖／翻攝 極目新聞）

來自台灣台北的李龍宇在湖北創業，經營一家智能科技有限公司，專注科普教育領域。他談到，湖北提供了周到的服務，讓他對創業充滿了信心。如今，他的公司已經覆蓋了湖北省內上百個社區和數十所學校，為數十萬居民、家庭及青少年提供了科普服務。

張友維是一位「00後」台灣青年，2021年從台灣大學畢業後來到武漢，喜歡二次元的他在這個領域探索更多可能性。目前，他的抖音號粉絲超80萬，每周產出3至6條影音，單條最高播放量超3000萬。他的大陸合伙人表示，他們策劃的短視頻既融合了台灣的元素，又接地氣，讓張友維找到了實現人生價值的新途徑。

▲活動現場，舞蹈、龍獅表演、歌唱串燒、台灣歌手獨唱等文藝節目登場。（圖／翻攝 極目新聞）

湖北省非物質文化遺產研究中心主任周麗玲教授認為，以數字技術賦能非遺傳承，讓更多的青年能夠通過創新的方式瞭解和接觸戲曲文化。

武漢理工大學藝術與設計學院副院長童彥婷則希望成立「海峽兩岸非遺活態傳承高校設計研究聯盟」，以非遺與文創為媒介，加強兩岸高校青年交往，促進兩岸創意產業融合發展。

自2016年創辦以來，第七屆兩岸（湖北）青年東湖交流季已經累計舉辦了約40項兩岸青年交流活動，近萬名兩岸青年參與。湖北將繼續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇，讓大家在交流中交心，在交往中增信心與理解。