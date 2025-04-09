AIT創新中心「被趕出松菸？」北市府、AIC出面說明了

▲傳台北市府不續租美國創新中心。（圖／翻攝自Facebook／AIC）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普對台祭出32％重稅後，如今傳出台北市政府未續租美國在台協會（AIT）設於松山文創園區的「美國創新中心」（AIC），引發外界對台北市與美方關係生變的擔憂。對此，AIC及台北市文化局均出面澄清，強調雙方合作穩固，且將擴大合作範圍，並未中止合作。

美國創新中心（American Innovation Center，AIC）於2014年由AIT設立，是亞洲首座美國資料中心。該中心設於台北市松山文創園區，由台北市文化基金會負責場地租借，長期以來致力於鏈結台北市民與各界的文化交流。然而，近期傳出市府不再續租AIC場地，並有市府知情人士指出AIC「無營利價值」，引發內外部質疑，認為恐影響台美文化交流關係。

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針對外界的疑慮，AIC今（9）日透過正式訊息澄清，強調與台北市及市長蔣萬安始終保持良好合作關係，自去年四月起便與北市府討論新的合作模式，雙方已確立後續合作方向，並持續推動鏈結各局處與市民的交流活動。AIC強調，「將持續維持與松山文創園區的穩固關係」，未來也會擴大與台北市的合作內容，納入更多合作夥伴與資源，以更貼近市民需求。

北市文化局則回應，雙方合作已達成階段性任務，9月租約期滿後將調整合作模式，AIC將返還部分場地，未來以合作活動及產業鏈結為主。文化局也說明，AIC與台北市及蔣萬安市長保持著良好的合作關係，並定期與全台互動交流，未來將擴大合作範圍。