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28K職缺也搶爆！她嘆「工作難找」　網揪出關鍵：少到爆炸

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO覺得工作難找。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

有些縣市的工作機會沒有這麼多，即便薪資沒有很高，還是很搶！近日就有網友發文表示，雖然她有行銷、行政的經驗，且薪水也沒有要求要多高，但很多公司都會找更有經驗的人，導致即便是28K的職缺，她也還沒有被錄取。

這名網友在Dcard上，以「28K也難找的時代」為標題發文，提到她雖有行銷、行政的經驗，但待業中的她，發現即便投遞行政職，有很多公司都還會要求要會企業資源規劃，可是企業資源規劃有這麼多種，難道都要自學嗎？

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原PO說，她也沒要求多高的薪水，只要基本薪資即可，但人資會錄取的人，都有行銷、行政、企業資源規劃、會計經驗。還有一些開28K的公司，多會找更有經驗的人，因此只有半年工作經驗的她，至今就還沒有被錄取。

貼文曝光後，就有網友好奇，原PO是在哪裡找工作？她則透露自己人在屏東。而不少人就直呼，「屏東的工作機會少到爆炸，看你要不要找親戚推薦，或者往高雄會比較好」、「我屏東人啦，所以同學現在畢業之後還在屏東的不到一半啊，至少也要通勤到高雄才活得下去」、「來高雄會好一些吧，屏東的行銷、行政相關職務，薪資區間一定是相對比較低的」、「地點問題，有些地方真的很難有工作」。

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