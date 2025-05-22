薪水不高「為何還要擠台北？」　一票點出關鍵原因

▲原PO不解，大家為何要擠在台北？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有很多的北漂族，不過近日就有網友不解，如果在台北工作的薪水不是這麼高，為什麼還要擠在台北呢？畢竟台北時常下雨，且生活開銷也會比較多，是否有人能分享原因？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「為什麼薪水不高」為標題發文，提到如果現職工作的薪水也不是這麼高，為什麼還要擠在台北呢？他說，他們在中南部，可以過得很滋潤，而且如果要買房，即便父母沒有幫忙，還是有機會買到小一點的透天厝。

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因此原PO實在不解，除非已經有房子，不然薪水如果就落在3萬元至5萬元之間，為什麼還要硬擠在台北呢？更何況台北常常下雨，生活開銷也比較高，有沒有人能夠分享原因？

貼文曝光後，不少網友都提到，「台北還是相對有發展性」、「完全沒市場觀念的文，那些文創、媒體、設計從業員你叫他在中南部吃屎嗎」、「很多職業出了台北就準備轉行了好嗎」、「平面設計領域在台北工作，在台南我看只能做招牌」。

也有網友直言，「啊我老家就在台北，我認識的人也都在台北，不買台北你要我去南部」、「老台北原本好幾代就在這裡了，是外地人擠台北」。但也有網友則說，「真的完全不懂，超級討厭台北的一切，天氣、市容都不好，我在台中買房」、「曾經在新北的人路過，個人覺得雙北是適合旅遊，不適合居住的地方」。話題引發討論。