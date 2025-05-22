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比扯鈴還扯！綠帽男：女友約砲遇到弟弟　「劇情比八點檔還狗血」

摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（圖／記者周宸亘攝）

▲摩鐵偷情示意圖，非本文當事人。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導　

一名男子在網路論壇《Dcard》分享了一段令人錯愕的經歷。他原本計劃在4月的一個週末特休時，帶女友的家人外出用餐，卻因餐廳臨時停業而改訂另一家餐廳。沒想到，在前往新餐廳的途中，意外撞見女友與另一名男子手牽手從旅店走出，女友家人當場怒不可遏，事情也因此演變成分手收場。

男子表示，因為週末通常與女友都要上班，他特地利用特休安排了一場與女友家人的聚餐。他先預訂了一家餐廳，但餐廳因突發狀況臨時停業，只好臨時改訂另一家餐廳。當他與女友家人一同從停車場步行前往新餐廳時，途經一棟旅店大樓，竟然目睹了令人震驚的一幕——女友與小王牽手走出旅店。

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▲▼網友：「前女友約炮時不小心遇到她爸媽跟弟弟」。（圖／翻攝Dcard）

▲網友：「前女友約炮時不小心遇到她爸媽跟弟弟」。（圖／翻攝Dcard）

這突如其來的情景讓女友的家人情緒失控。特別是女友的母親，當場爆氣追打女友。男子透露，女友的父母都是退休教師，對女兒的出軌行為感到無法接受，才會如此激動。

事後，男子以理性態度處理分手事宜，沒有與女友發生激烈爭執。他表示，「買賣不成仁義在」，認為人際關係比其他事更重要。事後他才得知，原本預訂的餐廳因老闆的母親突發心肌梗塞而臨時關閉，這場巧合才讓他無意間揭露了女友的秘密。

這篇文章一經發布便引起網友熱烈討論，許多人留言表示：「這劇情比八點檔還狗血」、「你的EQ真的很高，處理得很成熟」、「出軌的人藉口怎麼永遠是加班」、「這大瓜真是太精彩了」。也有網友感嘆現代感情的脆弱，直呼：「為什麼出軌的人越來越多？」

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