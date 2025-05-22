公司邀約面試「狂打電話」　她沒接到被嫌沒禮貌！人資曝苦衷

▲有些公司會直接打電話約面試時間。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多求職者會一次向多家公司投遞履歷，近日就有網友發文表示，她發現現在有很公司都喜歡直接打電話約面試時間，怎料當她因為忙著面試而沒接到電話，卻被指責沒禮貌，讓她實在不解，透過訊息約時間對公司而言很麻煩嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「可以別打電話約面試嗎」為標題發文，提到她發現很多家公司都喜歡直接打電話約面試時間，且在此之前，也沒有先透過徵才網站發布邀請訊息。

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原PO說，她現在都有安排面試，所以如果公司直接撥電話給她，她恐怕也沒辦法接聽。像是有次她正好在面試，手機就一直有人打來，後來對方見她沒接電話，才傳簡訊告知自己是哪家公司，並指責她沒禮貌、不接電話。對此，她也不解，透過訊息約時間對公司而言很麻煩嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也不太喜歡公司直接打電話過來，感覺有點沒禮貌」、「這間直接刷掉不是很好？省時間」、「可以想像或許有的公司人資喜歡直接打電話，但沒事先約好還怪對方沒接電話就是他的問題了，恭喜排除一間怪公司」、「堅持只用電話聯絡真的很讓人困擾，雖然是求職者，但也不是時時刻刻都守在手機前面」。

也有網友表示，「人資路過，我們招募打電話是老闆要求，說打電話約面試最快，先把人約來談再說，用電話談比較有感情，用訊息沒有溫度」、「人資路過，主管也是希望電話聯絡，但我知道我不喜歡，對方也不喜歡」。