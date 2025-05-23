想裸辭「存款至少要多少？」　網曝1關鍵：都是6個月左右

▲25萬元的存款可以裸辭嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果工作壓力太大、公司有什麼狀況，有些人可能不會「騎驢找馬」，而是選擇裸辭。近日就有網友發文透露，她目前有25萬元的存款，有意離職全心準備考試，但她不知道自己這樣的存款是否能夠裸辭？支撐後面8個月的生活。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「存款25萬可以裸辭嗎」為標題發文，提到她目前在職中，但同時也有在準備考試，由於她現在只能趁著假日、下班後讀書，所以就有意裸辭，全心準備考試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO目前有25萬元的存款，如果加上讀書、分發等的時間，辭職後會有8個月沒有薪水，雖然她住在家裡，沒有房租等壓力，但生活費還是要自己出，以她這樣的存款，是可以裸辭的嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以，我每次不管存款多少，都直接裸辭，到現在活得好好的」、「我500萬也不敢裸辭，應該是跟年齡有關、跟存款無關，年紀輕沒壓力，年紀大了就有不能不工作的壓力」、「看你家庭經濟條件，會不會突然需要支援家人，我存款有100多萬也不敢裸辭」、「我存款300萬也不敢，想辭就辭吧，多少不是重點，重點是心態」。也有網友說，「緊急預備金都是6個月左右，25萬感覺還在安全的範圍」。