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縣市首長感到痛「請找黃國昌」　綠委：政院依立院決議統刪25%補助款

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過時，國民黨團開心合照。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算遭大幅刪減2075億，其中，在野黨通刪939億，要求行政院自行刪減636億，行政院調節後刪減地方的一般性補助款，其中以屏東縣最高達52億元，其次為高雄市、彰化縣、台南市。民眾黨立委黃國昌今（23日）在立法院提案，要求行政院立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時直言，藍白要求行政院自行刪減，現在又要禁止行政院調配預算，而且這些提案都是藍白透過多數暴力表決通過的，現在縣市首長感到痛了，可以去找當時說要刪到讓人民有感的黃國昌，大嘆這真是「菩薩畏因、眾生畏果，因果相扣」。

對於民眾黨團提案，吳思瑤表示，今天國民黨、民眾黨聯手變更議程，重中之重就是黃國昌提出的主決議，要反對行政院被迫暫時不予撥付25%的一般補助款，但冤有頭債有主，到底是誰惡刪預算？行政院被迫斷手腳，是藍白要求行政院自行刪減，現在又要禁止行政院調配預算，今天行政院的作為，都是來自藍白當初要求自刪的提案，現在正是「菩薩畏因、眾生畏果，因果相扣」。

吳思瑤指出，藍白沒有搞清楚自己就是始作俑者，現在甩鍋擺爛、賴給清德，民進黨會把握論述機會，把真相說清楚講明白，藍營縣市長跳腳，也請侯友宜去找葉元之算帳、請蔣萬安去找王鴻薇、徐巧芯算帳，這些提案都是藍白提出，也是透過多數暴力表決通過，現在感到痛了，可以去找當時說要刪到讓人民有感的黃國昌。

吳思瑤直言，黃國昌做為始作俑者，還敢提案，提案完全是自打臉，早知如此何必當初？黃國昌大筆一揮要統刪、不足部分要行政院自己刪減，上面的簽字難道不是黃國昌自己簽的嗎？黃國昌今天的提案，就是急甩鍋、自打嘴巴。

另外，由於公決案僅是要求，並無強制性。吳思瑤坦言，總預算案已經被三讀公告，再怎樣不願意、不合理就是上路成真，現在總預算案造成行政院窒礙難行、要自斷手腳，行政院是受害者，加害者就是藍白立院黨團，行政院希望憲法途徑有解方，所以提出釋憲，希望憲法法庭做出合理定奪。

吳思瑤也提到，但憲法法庭也被癱瘓中，在釋憲還沒出來前，就是依法行政，行政院目前就是依立法院審議結果，冤有頭債有主，應該送一面鏡子給黃國昌，看看自己的樣子。

至於在野黨批評行政院違法，吳思瑤說明，《財劃法》規範，行政部門得對於地方政府補助，用字是「得」，每年補助金額都要看該年度歲收狀況，也要看立院審議預算的結果；今年立院審議預算結果就是創下史上最高刪減數額，行政院做為受害者正在努力善後，火就是藍白提案自己放的，現在縣市政府會痛、人民承受苦果，執政黨也很難受，但行政團隊都是受害者，情非得已。

吳思瑤指出，現在藍白大作文章說行政院暫停撥付有無違法，第一、沒有違法，第二、你們都違憲了還敢質疑別人違法。

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