大罷免逐漸降溫？　林濁水曝：綠營面臨大警訊

▲前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

大罷免第二階段連署陸續送件中，累計至今（23日）為止，罷藍委與罷綠委的送件數呈現31：0，局勢乍看之下對藍營顯得不利，不過，前立委林濁水指出，根據民調走勢，贊成罷免的比例節節下跌，且與反對罷免的差距持續拉近，對綠營來說，面臨重大警訊。

《震傳媒》昨日公布最新民調顯示，在罷免藍營立委的選區中，有31.0%的民眾表示，會投下贊成票，略高於反對罷免的29.6%；而在罷免綠營立委的選區中，則僅有21.6%的民眾贊成罷免，有27.9%的民眾傾向投下反對票。

簡言之，林濁水認為若明天投票，綠委將全數安全過關，藍委活下來的沒幾個，國民黨看起來很慘，不過，近幾個月來，會投贊成罷免的比例其實節節下跌，會投反對罷免的比例反而月月上升。

林濁水說，《震傳媒》的民調揭示，罷藍委的贊成與反對比例，已經接近到只差1.4%，代表綠營面臨大警訊，明明國民黨手忙腳亂、失誤連連，為什麼還會這樣？無疑是民進黨肯定也犯了重大錯誤，迄今竟未見檢討，只知傲慢地講大話、 嗆狠話。

震傳媒民調是委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年5月19日至5月20日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI「電腦輔助電話訪問系統」進行電話訪問。「家戶」以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,075人（加權前家戶536份、手機539份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。