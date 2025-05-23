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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又被問共商國是是否堅持直播　黃國昌反嗆媒體：識讀能力有問題？

▲▼黃國昌 陳智菡 民眾黨團 召開 假精華液真灌水 人民拒當冤大頭 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德520週年談話時，拋出要邀野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民眾黨主席黃國昌表示，國安部分要秘密沒意見，但其餘部分應公開直播。媒體今（23日）關心進度如何、是否還會堅持要公開直播？黃國昌不滿表示，有關直播的事已經講了2次，牽涉到機密、不適合公開的不要公開，其他重要的政策議題，全程公開直播，「問這個問題的媒體朋友，你是識讀能力有問題嗎？」

針對國安專報直播的問題，黃國昌今不耐表示，這已經是他第3次回答這問題，這到底是什麼新聞一條龍的操作？講了2次還聽不懂，「我再說一次，當初賴清德總統怎麼講的？要邀請朝野政黨領袖坦率真誠交換意見共商國是，我回應不要預設前提框架、不要有預設立場，好好針對台灣國內外面對的重大挑戰，與人民關心的重要議題來共商國是」。

黃國昌說，媒體訪問的時候他也說，國安牽涉到機密的部分，不適合公開的不要公開，其他重要的政策議題，賴總統找在野黨的領袖要談什麼事情、人民關心的重要議題，全程公開直播。

「我已經第三次講這件事了。」黃國昌不滿表示，現在媒體的問法，還是他有沒有堅持國安專報要直播，「奇怪，問這個問題的媒體朋友，你是識讀能力有問題嗎？我已經講了第三次你還聽不懂，沒有關係，我可以再講第4次」。

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