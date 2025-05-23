吳思瑤酸「刪到有感」應驗了　黃國昌批甩鍋造謠

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立院團今（23日）召開記者會，痛批卓內閣統刪地方政府一般性補助款違法濫權，之後也在立法院會提主決議，要求中央足額撥付地方政府補助款。而針對民進黨立委吳思瑤稱民眾黨團總召黃國昌稱「預算一定刪到國人有感」，現在應驗了，黃國昌反擊，表示這是行政院長卓榮泰刪地方補助，立法院沒有刪地方補助，民進黨現在要把自己違法亂紀的鍋甩給在野黨，「有人說吳思瑤的名字綽號叫吳造謠，顯然不是浪得虛名」。

民眾黨團今召開「中央濫編預算不知檢討，竟刪地方、懲罰人民！」記者會，後續也在院會提出主決議，指行政院主計總處行文各縣市政府，將中央編列給地方政府的一般性補助款自114年度5至12月份分配及撥付數全數改為未分配數，已嚴重違反立法院通案刪減、促進政府資源有效配置之決議精神，要求中央單位立即將一般性補助款足額撥付予地方政府

黨團總召黃國昌表示，其實大家有一點基本的識讀能力就可以聽出來，這問題有多荒謬，第一句話就是「行政院刪地方補助」，誰刪地方補助？就是卓榮泰，立法院有刪地方補助嗎？立法院沒有，結果卓榮泰刪的地方補助，民進黨的吳思瑤可以甩鍋給在野黨，民進黨現在不僅違法亂紀、敢做不敢當，現在還要把鍋甩給在野黨。

黃國昌直言，有人說吳思瑤名字綽號叫吳造謠，顯然不是浪得虛名，自己的問題就顯示出有多荒謬，「行政院刪地方補助款，然後吳思瑤說這是我講的刪到有感，誰刪到有感？卓榮泰砍地方政府砍到民進黨非常爽，這就是民進黨的態度、執政黨的嘴臉，大家看清楚」。

副總召張啓楷則說，吳思瑤不只是吳造謠，現在是吳混亂，行政院砍了台北市政府的一般補助款37.9億，砍的就是吳思瑤選區選民需要的教育費用、社會福利預算還有重要基礎建設經費，卓榮泰砍了台北市市民最需要預算的時候，吳思瑤在鼓掌叫好，這是多混亂的事情？居然甩鍋立法院。

張啓楷表示，大家清清楚楚看得出來，不就是行政院動的手嗎？立法院沒有動到任何地方補助款，冤有頭債有主，欺負台灣人民、欺負台北市民、欺負吳思瑤選民的，就是行政院長卓榮泰，請大家正視這問題。