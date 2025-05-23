亞太菁英民調／46.6%民眾認同賴清德「併購說」　高於42.6%不認同

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德就職屆滿一年，《中華亞太菁英交流協會》今（23日）發布針對兩岸議題一系列民調。針對「賴清德處理兩岸關係表現」，結果顯示，46.4%民眾滿意、44.9%民眾不滿意。另外，詢問民眾是否認同「賴總統主張中國若想『併購』台灣，應先提出條件」，結果顯示，46.6%認同、42.6%不認同，進一步分析，民進黨支持者有69.1%認同、22.2%不認同。



是否認同「中國應提出條件，不能強併台灣」

根據《中華亞太菁英交流協會》調查，詢問民眾是否認同「賴總統近日對兩岸關係發表談話，主張中國若想『併購』台灣，應先提出條件，不能說『你一定就是要變成我的一部份』」，結果顯示，46.6%民眾認同，其中25.7%非常認同、20.9%還算認同，另有42.6%民眾不認同，其中24.7%非常不認同、17.9%不太認同。

進一步交叉分析，民進黨支持者有69.1%認同，其中40.4%非常認同、28.7%還算認同，另有22.2%民眾不認同，其中11.2%非常不認同、11%不太認同。

國民黨支持者則有33.7%認同，其中6.9%非常認同、26.8%還算認同，另有57.3%民眾不認同，其中37%非常不認同、20.3%不太認同。民眾黨支持者有25.6%認同，其中5.9%非常認同、19.7%還算認同，另有73.5%民眾不認同，其中51.5%非常不認同、22%不太認同。

▼總統賴清德兩岸議題民調。（圖／中華亞太菁英交流協會，下同）

對賴總統處理兩岸關係的表現滿意嗎？

針對「總統賴清德過去一年處理兩岸關係的表現是否滿意」，結果顯示，46.4%民眾滿意，其中20.5%非常滿意、25.9%還算滿意，另有44.9%民眾不滿意，其中23.8%非常不滿意、21.1%不太滿意。

進一步交叉分析，民進黨支持者有92.3%滿意，其中47.2%非常滿意、45.1%還算滿意，另有4.7%不滿意。

國民黨支持者則有10.3%滿意，其中1%非常滿意、9.3%還算滿意，另有85%民眾不認同，其中57.9%非常不滿意、27.1%不太滿意。民眾黨支持者有6.4%滿意，其中0%非常滿意、6.4%還算滿意，另有73.5%民眾不滿意，其中51.5%非常不滿意、22%不太滿意。

是否支持向在野黨進行重要國安情勢簡報？

針對民眾是否支持「總統賴清德將指示國安團隊規劃向各在野黨主席進『重要國安情勢簡報』」，結果顯示，61.5%民眾支持，其中22.7%非常支持、38.8%還算支持，另有16%民眾不支持，其中6.9%非常不支持、9.1%不太支持，未表態的有22.5%。

是否支持調查並懲處配合中共統戰的藝人?

另外，《中華亞太菁英交流協會》也針對政府近日動作，詢問民眾「政府加強查處涉嫌配合中共統戰宣傳的臺灣藝人，請問您是否支持政府調查並懲處這些涉配合中共統戰宣傳的藝人行為」，結果顯示，56.4%民眾支持，其中35.3%非常支持、21.1%還算支持，另有33%民眾不支持，其中14.9%非常不支持、18.1%不太支持，未表態的有10.6%。

是否贊成清查擁有中國大陸戶籍或居留身分者?

《中華亞太菁英交流協會》詢問民眾「為防範統戰滲透，政府近期將實施對擁有中國大陸戶籍或居留身分的台灣人加強清查管理的政策，請問您是否贊成執行這項政策」，結果顯示，51.5%民眾贊成，其中30.3%非常贊成、21.2%還算贊成，另有39.8%民眾不贊成，其中17.3%非常不贊成、22.5%不太贊成，未表態的有8.8%。

訪問時間：2025年5月20日至5月22日。

有效樣本：總有效樣本1012份，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.08%。

訪問地區：全國22縣市年滿20歲以上的民眾。

調查方法：全市話訪問。以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。

加權方法：依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權(Raking)。