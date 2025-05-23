國民黨93黨公職遭約談羈押　陳玉珍批賴清德：假和解真打壓

▲國民黨團召開「司法追殺無底限 朝野和解攏係假!」記者會。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

檢調偵辦罷免提議人名冊涉偽造文書案，國民黨眾多黨公職均遭約談、羈押。國民黨團今統整出遭司法約談羈押的黨公職，目前合計93人，其中13人羈押，目前仍在押的則有11人。立委陳玉珍轟，總統賴清德口口聲聲說要朝野和解，根本是假的，民進黨團總召柯建銘是真小人，賴清德則不要一直當偽君子，明明就是要發動罷免，明明就是跟曹興誠、罷團開會，不要這麼不要臉的說是公民運動。

國民黨團今（23日）召開「司法追殺無底限 朝野和解攏係假!」記者會。陳玉珍表示，520賴清德才說完朝野要團結對外，沒有想到昨天522，總統話才說不過24小時，檢調相關單位到新北市黨部約談新北市所有的黨工，不是只有罷免綠委的黨工，還有包含藍委的選區，像是洪孟楷、張智倫選區，相關黨工都全數被約談。

新北市議員江怡臻表示，昨天一早就看到檢調大規模的去搜索新北市的市黨部，包含新北市黨部的兩位書記，還有土城的楊姓執行長，樹林鶯歌的盧執行長，五股泰山林口的執行長，蘆洲區的執行長。賴清德手下的檢調已經無所不用其極，甚至把手伸到沒有民進黨立委的選區，五泰林的立委是洪孟楷，但是他連五泰林、非綠選區這樣的區黨部專職黨工都不放過。

根據國民黨統計各縣市黨部約談、羈押人數，目前中央黨部有1人、台北市黨部已有主委黃呂錦茹等6人、新北市黨部12人、基隆市黨部4人、台中市黨部8人，且另外有24人收到下週要到市調處約談的通知，台南市黨部20人、屏東縣黨部3人、宜蘭縣黨部13人，另也有一人收到下週要到調查站約談的通知，嘉義縣1人，合計已有93人被約談，其中13人被羈押，目前仍有11人還在押。

江怡臻說，賴清德人前笑嘻嘻，說要跟在野黨共商國是，共同商討國家的未來，但是人後耍心機，台灣繞了一圈把國民黨將近百位的優質黨工約談羈押，這就是賴清德，這就是長期執政的民進黨政府。反觀賴清德執政之後，重大的經濟要犯陸續都可以輕鬆棄保潛逃，民進黨就是雙標，大玩兩面手法，表面上要跟在野和談，私底下就是全面追殺，這樣的言行不一、這樣的雙標，大家都看在眼裡。

江怡臻續指，今年3月，民進黨前發言人張志豪脫口而出，賴清德在農曆年前就已經佈局大罷免的規劃；上個月底發言人卓冠廷也說，沒幫忙罷免國民黨的綠營民代，賴清德都會看到；這週台北市議員洪健益也說，賴清德常常罷免團體開會，如果張志豪是誤解賴清德的意思，第二次卓冠廷是說溜嘴，那第三次洪健益呢？

陳玉珍提到，民進黨就是一開始就是協助發動大罷免了，國民黨中央黨部昨天就有開記者會揭露罷團內部的訊息，蔡其昌一開始就有說要請律師協助罷團，還說內帳要怎麼處理，這根本已經違反政治獻金法，檢調也沒有做任何的追查。選舉罷免期間司法的手不該伸進來，不然會影響選舉罷免的進行，民進黨現在就是用司法機器介入罷免行動。

陳玉珍也提到過去有幾項公投案，2008年時，游錫堃提案要討黨產，當時連署人140萬人，合格人數是84萬人，合格率60％，另一案是台灣入聯公投，當時提案人也是游錫堃，當時連署人272萬人，合格人數只有125萬人，合格率只有46.3%，連一半格都不到，當初檢調單位是在睡覺嗎？反觀今天民進黨用兇狠手段，就是要造成寒蟬效應。

陳玉珍嗆，總統賴清德口口聲聲說要朝野和解，根本是假的，民進黨團總召柯建銘是真小人，賴清德則不要一直當偽君子，明明就是要發動罷免，明明就是跟曹興誠、罷團開會，不要這麼不要臉的說是公民運動。