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東京計程車司機「迷姦50女乘客」狂拍3000性侵照　帶回她家硬上

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名54歲計程車司機下藥迷暈一名20多歲女性乘客後，搜出對方的證件，將被害人拖到對方家中性侵，甚至還將過程拍下紀錄，因此被逮。然而警方調查後發現，他早已用相同手法犯案多次。根據最新調查進度，警方發現，至少有50多名女性乘客受害，嫌犯手機裡更搜出多達3000張的不雅性侵猥褻照片。

根據《富士新聞網》報導，54歲計程車司機田中敏志2024年7月涉嫌對一名20多歲的女乘客下藥，將其迷暈後性侵。田中甚至趁對方失去意識後，挖出被害人的證件，找到其住家，並在被害女性家中犯案，同時用手機錄下過程。

警方日前依強制性交等罪名再度逮捕田中，然而在扣押他的手機後，卻發現裡面藏有大量涉及其他女性乘客的猥褻與性侵影片。

警方原本粗估受害人數超過10人，然而根據最新調查進度，受害女乘客可能多達50多人，而手機內共藏有約3000張性侵、猥褻女性的照片。

田中面對警方的調查堅決否認犯行，並聲稱「不記得了」。但事實上，他早在2024年就曾多次因性犯罪被逮，且手機內又發現大量女性受害照片，警方正全力釐清是否還有其他未曝光的受害者。

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►日計程車司機「下藥性侵女客」！10多女受害　搜出大量不雅片

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