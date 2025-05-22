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日男「3P激戰」2櫻花妹　慘遭聯手設局仙人跳！

▲▼性愛,性虐,約炮,約砲,上床,情侶。（示意圖／CFP）

▲日本一名男子疑似遭到2名女子設局仙人跳。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣靜岡市一名男子日前透過交友軟體結識2名女子，並相約到旅館3人行，然而激戰途中，2人突然卻聲稱，「保險套掉了。」此後便不斷以此要脅男子，要求支付診療費、住院費等，前後共90萬日幣（約新台幣19萬），男子最終忍無可忍報警。警方則依詐欺嫌疑逮捕2名女嫌。

根據《靜岡電視台》報導，靜岡市清水區一名30多歲男子透過交友軟體認識2名女子，分別為住在東京都中央區的34歲無業女子與住在東京都新宿區的31歲無業女子。

被害男子2024年5月22日首次與2名女子見面，隨後便直奔靜岡市葵區的一間旅館發生性行為。然而在激戰途中，女方卻突然聲稱「保險套掉了」，要求男子付錢處理後續醫療費用。

被害男子當下支付現金後離開，不料當天又被2名女子要求支付就醫費用，隔兩天則再度被索討一次，總共被拿走約90萬日幣（約新台幣19萬）。

此後，2名女子多次以「肚子痛」、「不得不去醫院」等名義索要金錢，男子認無可忍，最終在2024年6月報警。

警方根據聊天紀錄鎖定2名涉案女子，但兩人皆否認犯行並聲稱，「不記得了。」警方認為，2名女子可能是特地從東京南下靜岡犯案，因此不排除是設局仙人跳，目前尚無法確定她們是否還曾使用相同手法犯案。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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