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南韓光州輪胎工廠爆炸起火　24歲男員工跳樓逃生「下半身癱瘓」

▲▼南韓光州錦湖輪胎工廠17日上午發生嚴重大火。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓光州錦湖輪胎工廠17日上午發生嚴重大火。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓第2大、全球第13大輪胎製造商「錦湖輪胎」，其位於光州的工廠17日因火花噴濺導致嚴重火災，14萬平方公尺的廠區爆炸燃毀，消防當局經過多天才完全撲滅火勢，而一名20多歲男性員工更因腿部骨折而受困。豈料，受傷員工的家屬控訴，資方事後完全不聞不問，而該名員工更因下半身癱瘓，使人生迎來巨變。

位於南韓光州廣域市光山區松汀洞的錦湖輪胎工廠，17日上午7時11分發生火災，當局研判起火點為橡膠（輪胎原料）和化學藥品混雜的橡膠熱壓設備，電爐因不明原因產生火花，噴濺到可燃性物質後，廢油貯存槽冷卻防水設施在作業時起火爆炸，廠房因無法承受熱能而3度崩塌。

2名消防隊員因滅火時燒燙傷而送醫治療。至於錦湖輪胎一名20多歲男性員工，則是在火災發生後腿部骨折而受困建築物內，經過40分鐘後才被119急救隊員發現，只不過這場火災卻徹底改變該名員工的人生，因為脊椎重創，導致下半身幾近癱瘓。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，該名唯一重傷的24歲男性員工的家屬B某今（22）日受訪時痛訴，「這場意外完全改變受害者的人生，我們在此呼籲公司必須負責任給出一個合理的交待、道歉，並且對外公開詳細的事發原因和經過，承諾不會再度發生類似悲劇。」

B某透露，該名男員工自從退伍後，便前往錦湖輪胎光州工廠上班，今年已是第3年，在橡膠熱壓小組負責塑膠捏合工作，而他剛好在火災發生幾天前開始輪班，火災發生時為了躲避濃煙才跑到屋頂上，豈料卻從屋頂跌落在地，造成胸椎、腰椎多處骨折。

儘管該名男員工送醫接受手術，卻因第12節脊椎骨損傷，而被院方診斷下半身癱瘓，且日後恢復的可能性極低。家屬悲痛表示，火災事發至今已第6天，只是公司卻連道歉都沒有，「難道是因為火災只有一名傷者，才如此輕忽嗎？」

家屬轉述，其他名工廠同事表示，廠區內的防火門已經故障，且就連協助疏散至戶外的緩降機都沒有，「受害者不僅僅是其中一名員工，他是別人家庭成員的一員，是一名有大好前途、準備大展身手的青年。」
 

►韓輪胎工廠起火爆炸！發動全國緊急消防令灌救　狂燒31小時才滅火

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