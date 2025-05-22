　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一秒看出你是理性腦還是感性派！超準心測看穿潛藏的思考模式

▲▼心理測驗,個性,理性,感性,日本。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲來玩好玩的心理測驗，看看自己是邏輯至上還是感情優先。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你是個重視邏輯的人，還是走感覺派的？在做決定或判斷事情時，有些人喜歡用條理分明的推理方式思考，也有些人完全靠直覺和情緒反應來走人生路線。雖然我們平常不會特別去想自己是哪一種，但其實你平常的行為模式、做決策的方式，早就默默透露出你是哪一派了！來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，從你的直覺反應中，偷偷看出你到底是「理性腦」還是「感性魂」，快一起來玩看看吧！

Q：請憑直覺回答，你覺得這個圖形看起來像什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼心理測驗,個性,理性,感性,日本。（圖／翻攝自心測官網）

1、電燈泡
2、花瓶
3、燒瓶（實驗室用具）
4、酒壺（如清酒壺）

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選「電燈泡」的人，偏向理性邏輯型

你屬於偏理性思維的人。你擅長客觀地分析事情，習慣透過有邏輯的方式來做決策，通常也不容易受到情緒影響，這讓你具備良好的問題解決能力與冷靜應對的特質。

你可能對新知識抱有高度好奇心，樂於吸收資訊、探索觀點。不過，有時也可能因為太過理性，而不小心忽略他人的情感或現場氛圍。若能適時結合同理心，考量他人的立場與感受，將有助於你在人際關係上更加圓融，邏輯與感性兼具會讓你的生活與互動更加豐富。

選「花瓶」的人，偏向情感直覺型

你是個重視情感、富有同理心的人，對自己與他人的情緒特別敏感。在做決定時，你往往更依賴直覺或人與人之間的情感連結，而非單純的邏輯或數據。

這讓你在人際互動中顯得特別有溫度，能夠建立出真誠而深厚的關係。你可能也特別喜歡藝術、音樂等能觸動情感的事物。不過，也要留意是否太容易被情緒牽著走，導致在重要決策上難以理性分析。適度培養冷靜評估的能力，將能幫助你做出更全面的判斷。

選「燒瓶」的人，邏輯分析型代表

你屬於非常典型的邏輯型思考者。就像科學實驗一樣，你偏好有條理、有依據地看待事物，強調事實與邏輯證據，並努力排除個人情緒對判斷的影響。

這樣的你，通常在學術研究、分析推理等領域特別出色，也可能對事物的本質和原理有深刻的探究欲望。但是，若過度強調邏輯，有時也可能讓你無意中忽略了身邊人的感受。適時多聆聽、理解他人的情緒，將有助於你在溝通和合作上更加順利。記得，理性與同理心的平衡，才是人際互動的關鍵。

選「酒壺」的人，情感豐沛型

你是一個極為感性的人。情緒對你的行動與決策影響深遠，你傾向依照內心感受與現場氛圍來判斷是非對錯，而非依靠邏輯推理或理性分析。

你重視人與人之間的連結，喜歡溫暖、包容的關係，也對美感、和諧與情緒表達特別敏銳。但這份感性有時也會讓你失去客觀判斷力，容易被當下的情緒牽著走，甚至陷入反覆的情緒波動中。建議你可以練習認識與管理自己的情緒，學會抽離當下、回頭審視整體狀況。在感性與理性間取得平衡，將能讓你擁有更穩定的內心狀態，也更容易擁抱幸福與寧靜的生活。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
翻車了！天選之人中鏢「別再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛
三峽絕命路線曝！　「2關鍵」讓翁變死神
快訊／Facebook遭數發部開罰50萬
醫院通融探視三峽肇事翁！　妻見媒體秒閃躲
快訊／后里鴿舍恐怖大火！　滿地「烤乳鴿」
Andy曬裁定書「離真相又邁進一步」　法院派會計師查家寧媽帳
黃子佼7年賺3億！　孟耿如昔讚「2人太合」：錢非重點
34週寶寶被撞亡「不算生命」第一現場曝　飆車奧迪男出庭喊窮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長哽咽「生意快G掉」！486先生：哭哭啼啼誰敢去健身房儲值

公司邀約面試「狂打電話」　她沒接到被嫌沒禮貌！人資曝苦衷

翻車了！天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

一秒看出你是理性腦還是感性派！超準心測看穿潛藏的思考模式

黃子佼孟耿如離婚「是為脫產？」　律師曝1關鍵：只是正常人的選擇

三峽車禍14歲女學生出加護了！　今下午轉普通病房

世界高中擅自宣布停招遭教育部警告　校方道歉：停止學生轉學

快訊／雨區擴大！6縣市大雨特報　下到晚上

帶炒飯、雞蛋糕到三峽...發臭了！他和清潔大哥「丟了4小時」

車長遭旅客暴力摑臉　台鐵產工提3訴求：研擬密錄器使用

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

館長哽咽「生意快G掉」！486先生：哭哭啼啼誰敢去健身房儲值

公司邀約面試「狂打電話」　她沒接到被嫌沒禮貌！人資曝苦衷

翻車了！天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

一秒看出你是理性腦還是感性派！超準心測看穿潛藏的思考模式

黃子佼孟耿如離婚「是為脫產？」　律師曝1關鍵：只是正常人的選擇

三峽車禍14歲女學生出加護了！　今下午轉普通病房

世界高中擅自宣布停招遭教育部警告　校方道歉：停止學生轉學

快訊／雨區擴大！6縣市大雨特報　下到晚上

帶炒飯、雞蛋糕到三峽...發臭了！他和清潔大哥「丟了4小時」

車長遭旅客暴力摑臉　台鐵產工提3訴求：研擬密錄器使用

世壯運單屆勇奪5金　蒙古爺爺揭秘訣是「不菸不酒」

超級汽車業代駕「瑞典坦克」左轉　撞飛騎士腿變形慘死畫面曝

卡巴迪成就更好的我！展望會受助生陳詩涵獲總統教育獎

只塗防曬要卸妝嗎？依據「防曬劑型」而定　這3類一定要卸

父吸毒亡靈堂剛搭好「債主上門討錢」　19歲兒撂8人怒毆4男囚禁

美媒爆川普改口！　私下認「普丁不打算停戰」原因曝

館長哽咽「生意快G掉」！486先生：哭哭啼啼誰敢去健身房儲值

開心出遊玩之前做好這些準備　人在國外也能安心輕鬆掌握錢錢大小事

社區逃脫大師！爆紅袋鼠再度上街趴趴走　被警察「抱緊逮捕」

古林睿煬今再戰軟銀！捕手換進藤勇也　新庄欽點接任主戰

師徒檔角色互換！楊勇緯指導教練劉文等世壯運摘金

生活熱門新聞

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

出國只能玩4天！一票人推爆1國家：近又好吃

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

鋒面要來了　「下最大」地區曝

女星悼念「三峽3死車禍」被砲轟！　1動作挨批蹭流量

戰神男大生「連4問洗臉」　葉丙成閃離！影片曝光

全台有雨！　鋒面報到時間曝

護理師見學生「流血身軀」變形…含淚CPR

水豚公仔惹爭議 海生館回應了

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

更多熱門

相關新聞

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

日本5月先後發生2起外籍駕駛造成的重大車禍，而這2人皆是使用直接將國外駕照轉換為日本駕照的「外國免許切替」外國駕照更換制度，日本當局因此也開始研擬調整相關規範。警察廳長官楠芳伸22日表示，因應近期多起外籍駕駛肇事事件，未來可能不再開放觀光客申辦「外國免許切替」。

日本電車強風擦撞小型倉庫　窗破乘客1死2傷

日本電車強風擦撞小型倉庫　窗破乘客1死2傷

古林、孫易磊至寶連線！新庄有個夢

古林、孫易磊至寶連線！新庄有個夢

日美債連環爆　180億美元標售今晚登場受關注

日美債連環爆　180億美元標售今晚登場受關注

飛日本玩注意！醫曝1疫情正流行「不是新冠」

飛日本玩注意！醫曝1疫情正流行「不是新冠」

關鍵字：

心理測驗個性理性感性日本

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

出國只能玩4天！一票人推爆1國家：近又好吃

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

陳傑憲辣妻「像一坨垃圾」懶開箱520禮物

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面