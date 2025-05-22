一秒看出你是理性腦還是感性派！超準心測看穿潛藏的思考模式

▲來玩好玩的心理測驗，看看自己是邏輯至上還是感情優先。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你是個重視邏輯的人，還是走感覺派的？在做決定或判斷事情時，有些人喜歡用條理分明的推理方式思考，也有些人完全靠直覺和情緒反應來走人生路線。雖然我們平常不會特別去想自己是哪一種，但其實你平常的行為模式、做決策的方式，早就默默透露出你是哪一派了！來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，從你的直覺反應中，偷偷看出你到底是「理性腦」還是「感性魂」，快一起來玩看看吧！

Q：請憑直覺回答，你覺得這個圖形看起來像什麼？

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1、電燈泡

2、花瓶

3、燒瓶（實驗室用具）

4、酒壺（如清酒壺）

選好了嗎？往下看結果！

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選「電燈泡」的人，偏向理性邏輯型

你屬於偏理性思維的人。你擅長客觀地分析事情，習慣透過有邏輯的方式來做決策，通常也不容易受到情緒影響，這讓你具備良好的問題解決能力與冷靜應對的特質。

你可能對新知識抱有高度好奇心，樂於吸收資訊、探索觀點。不過，有時也可能因為太過理性，而不小心忽略他人的情感或現場氛圍。若能適時結合同理心，考量他人的立場與感受，將有助於你在人際關係上更加圓融，邏輯與感性兼具會讓你的生活與互動更加豐富。

選「花瓶」的人，偏向情感直覺型

你是個重視情感、富有同理心的人，對自己與他人的情緒特別敏感。在做決定時，你往往更依賴直覺或人與人之間的情感連結，而非單純的邏輯或數據。

這讓你在人際互動中顯得特別有溫度，能夠建立出真誠而深厚的關係。你可能也特別喜歡藝術、音樂等能觸動情感的事物。不過，也要留意是否太容易被情緒牽著走，導致在重要決策上難以理性分析。適度培養冷靜評估的能力，將能幫助你做出更全面的判斷。

選「燒瓶」的人，邏輯分析型代表

你屬於非常典型的邏輯型思考者。就像科學實驗一樣，你偏好有條理、有依據地看待事物，強調事實與邏輯證據，並努力排除個人情緒對判斷的影響。

這樣的你，通常在學術研究、分析推理等領域特別出色，也可能對事物的本質和原理有深刻的探究欲望。但是，若過度強調邏輯，有時也可能讓你無意中忽略了身邊人的感受。適時多聆聽、理解他人的情緒，將有助於你在溝通和合作上更加順利。記得，理性與同理心的平衡，才是人際互動的關鍵。

選「酒壺」的人，情感豐沛型

你是一個極為感性的人。情緒對你的行動與決策影響深遠，你傾向依照內心感受與現場氛圍來判斷是非對錯，而非依靠邏輯推理或理性分析。

你重視人與人之間的連結，喜歡溫暖、包容的關係，也對美感、和諧與情緒表達特別敏銳。但這份感性有時也會讓你失去客觀判斷力，容易被當下的情緒牽著走，甚至陷入反覆的情緒波動中。建議你可以練習認識與管理自己的情緒，學會抽離當下、回頭審視整體狀況。在感性與理性間取得平衡，將能讓你擁有更穩定的內心狀態，也更容易擁抱幸福與寧靜的生活。

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