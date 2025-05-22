未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！日擬改規定　2種人除外

▲日本擬修改規定，未來外國人必需持有住民票，才能申請換日本駕照。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者王佩翊／編譯

日本5月先後發生2起外籍駕駛造成的重大車禍，而這2人皆是使用直接將國外駕照轉換為日本駕照的「外國免許切替」外國駕照更換制度，日本當局因此也開始研擬調整相關規範。警察廳長官楠芳伸22日表示，因應近期多起外籍駕駛肇事事件，未來可能不再開放觀光客申辦「外國免許切替」。

根據《日本新聞網》報導，警察廳長官楠芳伸在13日的記者會上透露，已對這項制度啟動全面檢討。事實上，「外國駕照更換」制度原意為方便外籍居民合法駕駛，凡取得特定國家駕照者，經基本考核即可申請更換日本駕照，但這項便民措施近年卻遭到濫用，成為交通安全漏洞。

外界質疑，換照測驗的內容過於簡單，加上短期觀光簽證持有者也能以旅館地址登記申請，引發制度被濫用的疑慮。尤其是在中國社群平台上，不乏「到日本考駕照只需5天、不用練習、超簡單」等誇大宣傳，甚至出現「考照觀光團」，吸引不少中國籍人士赴日兼旅遊兼考照。

楠芳伸強調，未來「外國免許切替」制度預計會排除觀光客資格，並強化地址審核機制，除了居住在海外的日本籍申請人與外交官，其他申請者無論國籍都需要提出住民票。此外，也會同步檢討交通規則知識與實技測驗的難度，避免不熟悉日本交通環境的人輕易取得駕照。