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社會 社會焦點 保障人權

34週寶寶被撞亡「不算生命」第一現場曝　肇事奧迪男出庭喊窮

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名張男去年飆車釀車禍，害一名黃女失去將出生的寶寶，車禍現場監視器畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市一名張男去年駕駛奧迪在台74線飆車，結果撞上黃姓夫妻的車，導致懷孕34週黃女寶寶死胎，但因胎兒還沒出生，不能算自然人，只能當「物品」，張只被依過失傷害罪判刑。事實上，張在事發前4個月購入10年車齡奧迪，耍帥裝闊，卻又在法庭上喊僅領最低薪資2萬8，拒絕和解賠錢，讓家屬氣憤難過。

《ETtoday新聞雲》掌握去年事發後第一時間現場監視器畫面，可見現場因車禍撞擊後，留下滿地殘骸，黃氏夫妻車輛被撞停於路肩，車尾受到嚴重損傷，一旁緊緊貼著一台白色奧迪，就是肇事張男的車輛，裡頭安全氣囊全數炸開，可見撞擊力道相當大。

▼張男在事發前4個月購入二手奧迪車裝闊，法庭上又喊窮。（圖／翻攝張男臉書、ETtoday資料照）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

經查，張男在2024年1月購入這輛奧迪進口車，該車為2013年出廠，當時市價剩下30萬左右，張男在法庭上喊說，自己在二手家具公司工作，月收入只有最低薪資2萬8，經濟條件不佳，但卻又買中古進口車裝闊，上路狂飆，結果害黃女失去即將誕生的孩子，還不願出面和解，讓人氣憤。

被害人黃小姐表示，事發到現在，肇事的張男從來沒道歉過，也沒提出任何和解方案或是釋出任何善意。完全無法認同檢方只能以過失傷害起訴張男。

她悲痛說：「一個生命這樣殞落，張男又有加重事由，也沒有跟我達成和解，法院只做出6個月判決，還可以易科罰金繳18萬就沒事，法院說這是『物品』這誰能接受？這誰願意接受？」

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黃女委任律師王翼升表示，被告張男在限速80的道路上，以168公里高速飆駛之危險駕駛行為，依照鑑定報告可知，張男於撞擊案外人之車輛後，不僅未減速，反而加速撞擊被害人之車輛，顯見被告此時已具有「即使造成被害人死亡亦在所不惜」，容任被害人死亡結果發生之心態。

▲張男事發後搞消失，不出面談和解賠償，法律也只能依過失傷害起訴，家屬難以接受。（圖／ETtoday資料照）

王翼升說，張男以超過一倍的時速行駛，我們本就可預見會撞死人，被告張男主觀上自具有不確定之殺人故意，其所為應論以殺人未遂罪，且高等法院109年度交上訴字第52號刑事判決也是採相同見解，但無奈，本案檢察官未採納，而是僅以過失傷害罪起訴，實在非常遺憾。

王翼升強調，張男犯後態度惡劣，不只未與被害人和解，一個小生命的殞落、168公里高速飆駛之危險駕駛原審也都沒有評價，而是輕判得易科罰金6個月，被害人當然無法接受，會請求檢察官為本案上訴。

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