　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／惡男飆車害死胎兒！只輕判6月　母慟：孩子被當「物品」

▲▼台中台74車禍。（圖／民眾提供）

▲台中市台74線去年一起車禍，一名張男飆車168公里追撞，害一名黃女即將出生的寶寶胎死腹中。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市台74線去年一起車禍，一名懷孕34週的新手媽媽黃女，才跟先生一起產檢完成，隔週準備剖腹產，回家途中遇到一名張男開著奧迪進口車以時速168公里的在快速道路飆車，追撞黃女夫妻，腹中寶寶保不住。黃女律師主張以殺人或過失致死偵辦，但寶寶未出生，依法不屬自然人等同「物品」，檢方僅依導致夫妻受傷的過失傷害起訴，近日地院輕判6月。黃女完全無法接受，表示當天產檢才聽到孩子心跳、在腹中活動，怎麼能說是「物品」。

【相關報導】獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男自稱「屁孩主席」擺爛搞消失

即將出生的新生命就這樣被奪走，任誰也無法接受。黃小姐表示，事發到現在，肇事的張男從來沒道歉過，也沒提出任何和解方案或是釋出任何善意。完全無法認同檢方只能以過失傷害起訴張男，「當天我才做完產檢，預計一週後就要剖腹產，結果張男以時速168公里危險駕駛在限速80公里的路上，讓我即將出生的寶寶胎死腹中。」

黃小姐悲痛說：「一個生命這樣殞落，張男又有加重事由，也沒有跟我達成和解，法院只做出6個月判決，還可以易科罰金繳18萬就沒事，法院說這是『物品』這誰能接受？這誰願意接受？」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼張男當時駕車狂飆，檢方查出時速達122公里至168公里，害寶寶死亡，卻僅依過失傷害起訴。（圖／翻攝張男臉書、民眾提供）

▲▼台中台74車禍。（圖／民眾提供）

這起車禍發生在去年5月3日22時許，一名張男駕車行經台74線27k附近，明知台74線限速僅80公里，張男卻飆車到時速至少122公里，最高168公里，結果車輛失速撞上一名林男車輛，又在內線追撞一名黃男車輛，導致黃男車輛翻覆3圈。

事發當下，黃男與妻子黃女奇蹟僅受到輕傷，分別是鼻子、腹部受傷，依事發車輛毀損情況，令人不敢置信。但，黃女當時已經懷孕34週，正準備要迎接新生命，因本案車禍被緊急送醫，傷勢正集中在子宮附近，導致黃女寶寶因胎盤早期剝離、胎死腹中。

事後，黃女依法僅能向張男提告殺人未遂，認為張男先擦撞一輛轎車與護欄後，又未減速直衝而來。檢方則認定，張男自述車輛因為撞擊後，右腳卡在油門上，難認定說張男友殺害他人之故意，難以論處殺人未遂罪，該案最終僅以刑期最高1年的過失傷害起訴。

▲▼台中台74車禍。（圖／民眾提供）

▲本案爭點在於，黃女寶寶尚未出生，法律上不屬自然人，而是物品。（圖／民眾提供）

台中地院認為，張男嚴重超速，大幅提升交通事故致人傷亡可能性，漠視用路人生命安全，本案造成2名告訴人相當程度傷勢，有加重刑期必要。不過，張男現場自首肇事，依法又可減刑。

法院審酌，黃女懷孕34週因本事故受有胎盤早期剝離及胎死腹中、腹部以及子宮外觀有瘀傷，張男判決前尚未與告訴人和解、調解，犯後坦承犯行，自述從事二手家具工作、月收2萬8千元，需要扶養媽媽，依過失傷害罪處6月刑期，可易科罰金，繳交18萬罰金就可免關。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曹雅雯「長髮變平頭」！　病床陪父被目擊
山羊兄弟16比0完封甲子園大師　周思齊差點滿貫彈
獨／飆速168！害死將出生寶寶　惡男自稱「屁孩主席」擺爛消失
蘋果宣布！新增多款iPhone「不再保證維修」
蔡依林、彭于晏瘋傳「復合6年」！　曖昧3細節被挖
三峽14歲女學生清醒　秒喊：我想去上學
快訊／夫妻散步被撞1死1傷　38歲癲癇男5萬交保
快訊／鄭文燦「暴瘦現身」！　不發一語步入法庭
快訊／中山區挖出「迫擊砲」！　現場緊急封鎖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男自稱「屁孩主席」擺爛搞消失

獨／惡男飆車害死胎兒！只輕判6月　母慟：孩子被當「物品」

國道淫警性侵少年誘拍性愛片！判8年1月已入獄　還要再賠80萬

夫妻散步被撞1死1傷！癲癇男兩度肇事...過失致死罪5萬交保

救火超強戰力！消防機器人光榮「殉職」　嘉義消防員鞠躬致敬

快訊／桃園市長任內涉貪！鄭文燦「暴瘦現身」　不發一語步入法庭

快訊／北市中山區驚見迫擊砲！工地怪手挖出嚇壞　現場緊急封鎖

獨／宜蘭年輕女警失聯未到班　友人破門驚見倒臥浴室死亡

肯亞男騎單車襲臀！警過濾監視器逮人　到案辯：酒喝多了

獨／高雄男「坐駕駛座」斷氣　無明顯外傷將相驗查死因

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【超誇張濃煙】台泥火警！預熱機成「煙囪塔」 警消到場灌救 #花蓮

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男自稱「屁孩主席」擺爛搞消失

獨／惡男飆車害死胎兒！只輕判6月　母慟：孩子被當「物品」

國道淫警性侵少年誘拍性愛片！判8年1月已入獄　還要再賠80萬

夫妻散步被撞1死1傷！癲癇男兩度肇事...過失致死罪5萬交保

救火超強戰力！消防機器人光榮「殉職」　嘉義消防員鞠躬致敬

快訊／桃園市長任內涉貪！鄭文燦「暴瘦現身」　不發一語步入法庭

快訊／北市中山區驚見迫擊砲！工地怪手挖出嚇壞　現場緊急封鎖

獨／宜蘭年輕女警失聯未到班　友人破門驚見倒臥浴室死亡

肯亞男騎單車襲臀！警過濾監視器逮人　到案辯：酒喝多了

獨／高雄男「坐駕駛座」斷氣　無明顯外傷將相驗查死因

為9月閱兵式熱身？　空警-600領銜殲-15T編隊試飛

曹雅雯「長髮剃平頭」病床陪父被目擊！　身影瘦弱…本人親回現況

私生子風波　律師列9差異「呂秋遠v.s王文洋」！網喊他更惡劣

勝勢豬排南港Lalaport今日開幕　里肌豬排套餐連3天半價優惠

周思齊差點開轟直呼好可惜　甲子園大師約定2年後報仇

戰神男大生「連4問洗臉」　葉丙成秒收拾包包閃離！火爆影片曝光

今年首季旅館住客較去年增86.2萬人　平均房價略漲27元

悲慟三峽車禍！牙醫暖承諾「無償治療」：免費重建學童牙齒

賴清德上任周年當天 共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」

3種人玩劍湖山299元、咖啡買1送1　還有端午連假限定水樂園

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

社會熱門新聞

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

余文正奪3命　曾握「3000萬元大同股票」

三峽翁繞路買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

快訊／三峽肇事翁醒了？新北檢澄清：還在昏迷中

快訊／北市中山區驚見迫擊砲　現場緊急封鎖

快訊／桃園市長任內涉貪！鄭文燦暴瘦現身法庭

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

獨／熱褲妹是女藥頭　「果凍」黑歷史曝

即／三峽車禍男童拔管脫險！另一童將動骨折手術

獨／養出2個殺人犯　81歲嬤一句話讓人掉淚

彰化女中前「猛烈自撞」車頭炸爛　驚悚片曝光

英業達3幹部帶槍跳槽判刑　仁寶挨罰20萬

更多熱門

相關新聞

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男擺爛搞消失

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男擺爛搞消失

台中市一名張男去年開著奧迪進口車在台74線飆車達時速168公里釀車禍，導致一名準備生產的黃女腹中寶寶死胎，但檢方僅依過失傷害起訴張男，爭點在寶寶未出生、非自然人。黃女辯護律師指出，就算不論胎兒在法律上「人」的爭議，單論張男肇事後還未減速，足見有造成被害人死亡也在所不惜，應依殺人未遂論處，無奈檢察官未採納，非常遺憾，且張男現在已經搞消失，相當惡劣。

獨／熱褲妹是女藥頭　「果凍」黑歷史曝

獨／熱褲妹是女藥頭　「果凍」黑歷史曝

捲入九州洗錢案　前TVBS記者出庭喊冤

捲入九州洗錢案　前TVBS記者出庭喊冤

房市冷靜期「五窮六絕七上吊」　內行曝此時買房優勢

房市冷靜期「五窮六絕七上吊」　內行曝此時買房優勢

台中工策會推AI專業人才培訓　助產業加速智慧轉型

台中工策會推AI專業人才培訓　助產業加速智慧轉型

關鍵字：

台中惡男飆車168公里時速寶寶孩子小孩物品過失傷害殺人

讀者迴響

熱門新聞

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年曝近況：像兩個人

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

42歲林志傑傷退　左手變形骨折送醫

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨賽事　本人道歉了

全台有雨！　鋒面報到時間曝

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿

鋒面要來了　「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面