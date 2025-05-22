獨／惡男飆車害死胎兒！只輕判6月　母慟：孩子被當「物品」

▲台中市台74線去年一起車禍，一名張男飆車168公里追撞，害一名黃女即將出生的寶寶胎死腹中。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市台74線去年一起車禍，一名懷孕34週的新手媽媽黃女，才跟先生一起產檢完成，隔週準備剖腹產，回家途中遇到一名張男開著奧迪進口車以時速168公里的在快速道路飆車，追撞黃女夫妻，腹中寶寶保不住。黃女律師主張以殺人或過失致死偵辦，但寶寶未出生，依法不屬自然人等同「物品」，檢方僅依導致夫妻受傷的過失傷害起訴，近日地院輕判6月。黃女完全無法接受，表示當天產檢才聽到孩子心跳、在腹中活動，怎麼能說是「物品」。

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即將出生的新生命就這樣被奪走，任誰也無法接受。黃小姐表示，事發到現在，肇事的張男從來沒道歉過，也沒提出任何和解方案或是釋出任何善意。完全無法認同檢方只能以過失傷害起訴張男，「當天我才做完產檢，預計一週後就要剖腹產，結果張男以時速168公里危險駕駛在限速80公里的路上，讓我即將出生的寶寶胎死腹中。」

黃小姐悲痛說：「一個生命這樣殞落，張男又有加重事由，也沒有跟我達成和解，法院只做出6個月判決，還可以易科罰金繳18萬就沒事，法院說這是『物品』這誰能接受？這誰願意接受？」

▲▼張男當時駕車狂飆，檢方查出時速達122公里至168公里，害寶寶死亡，卻僅依過失傷害起訴。（圖／翻攝張男臉書、民眾提供）



這起車禍發生在去年5月3日22時許，一名張男駕車行經台74線27k附近，明知台74線限速僅80公里，張男卻飆車到時速至少122公里，最高168公里，結果車輛失速撞上一名林男車輛，又在內線追撞一名黃男車輛，導致黃男車輛翻覆3圈。

事發當下，黃男與妻子黃女奇蹟僅受到輕傷，分別是鼻子、腹部受傷，依事發車輛毀損情況，令人不敢置信。但，黃女當時已經懷孕34週，正準備要迎接新生命，因本案車禍被緊急送醫，傷勢正集中在子宮附近，導致黃女寶寶因胎盤早期剝離、胎死腹中。

事後，黃女依法僅能向張男提告殺人未遂，認為張男先擦撞一輛轎車與護欄後，又未減速直衝而來。檢方則認定，張男自述車輛因為撞擊後，右腳卡在油門上，難認定說張男友殺害他人之故意，難以論處殺人未遂罪，該案最終僅以刑期最高1年的過失傷害起訴。

▲本案爭點在於，黃女寶寶尚未出生，法律上不屬自然人，而是物品。（圖／民眾提供）



台中地院認為，張男嚴重超速，大幅提升交通事故致人傷亡可能性，漠視用路人生命安全，本案造成2名告訴人相當程度傷勢，有加重刑期必要。不過，張男現場自首肇事，依法又可減刑。

法院審酌，黃女懷孕34週因本事故受有胎盤早期剝離及胎死腹中、腹部以及子宮外觀有瘀傷，張男判決前尚未與告訴人和解、調解，犯後坦承犯行，自述從事二手家具工作、月收2萬8千元，需要扶養媽媽，依過失傷害罪處6月刑期，可易科罰金，繳交18萬罰金就可免關。

