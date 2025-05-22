陳亭妃台南看板被噴「死了」竟是支持者幹的　犯案原因曝

記者林東良／台南報導

台南市安南區立委陳亭妃廣告看板遭人惡意噴漆破壞！21日下午2時許，警方獲報台江大道一段陳亭妃立委大型看板遭人噴上「陳亭妃死了」等字樣，警方獲報展開蒐證追查，以車追人6小時內循線查獲68歲洪姓女子，查扣作案噴漆及涉案衣物。

▲陳亭妃立委看板遭人噴漆「死了」字樣，警方獲報後立即展開調查。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，事發當天下午，某公司員工在巡視門面時驚見陳亭妃委員的看板遭人噴字破壞，立刻通報警方處理。市警三分局和順派出所員警接獲報案後迅速前往現場查看，確認看板遭噴「陳亭妃死了」等字樣毀損，立即調閱周邊監視器影像，發現有可疑機車經過，隨即展開「以車追人」行動。

21日傍晚約6時許，警方在洪女住處附近攔查人車，當場由洪女主動交出犯案用噴漆罐與當時穿著的衣物。警方指出，洪女全程配合調查，初步了解其行為為個人因素所致，並無組織性或其他政治動機，偵訊後將依毀損等罪嫌偵辦。

據了解，洪女以前疑是陳亭妃的支持者，自覺近來都看不到陳亭妃出現，疑因此心生不滿，所以才噴字咒罵宣洩情緒，至於確切的犯案動機，有待警方進一步調查。

三分局警方表示，陳亭妃委員與服務處目前尚未提出告訴，陳亭妃但對警方迅速破案表達感謝之意。三分局則強調，後續將強化轄區內候選人看板、服務處等重點場所巡查密度，以保障公眾與從政人員安全，維護地方治安。