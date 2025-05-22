獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男自稱「屁孩主席」擺爛搞消失

▲張男去年飆車達時速168公里，害黃女的寶寶胎死腹中，至今未與家屬道歉或和解，甚至搞消失。（圖／翻攝張男臉書）



記者許權毅／台中報導

台中市一名張男去年開著奧迪進口車在台74線飆車達時速168公里釀車禍，導致一名準備生產的黃女腹中寶寶死胎，但檢方僅依過失傷害起訴張男，爭點在寶寶未出生、非自然人。黃女律師指出，就算不論胎兒在法律上「人」的爭議，單論張男肇事後還未減速，足見有造成被害人死亡也在所不惜，應依殺人未遂論處，無奈檢察官未採納，非常遺憾，且張男現在已經搞消失，相當惡劣。

【相關報導】獨／惡男飆車害死胎兒！只輕判6月 母慟：孩子被當「物品」



翻開張男臉書，自稱「台灣屁孩商業聯盟之榮譽主席」並擔任「大屁孩」，臉書上頭貼出許多機車、轎車等相關照片與資訊，能看出對於車頗有興趣。張男在法庭上自述從事二手家具工作、月收2萬8千元，需要扶養媽媽。最終地院依過失傷害判處6月刑期，繳納18萬罰金可免關，讓家屬無法接受。

黃女委任律師王翼升表示，被告張男在限速80的道路上，以168公里高速飆駛之危險駕駛行為，依照鑑定報告可知，張男於撞擊案外人之車輛後，不僅並為減速，反而加速撞擊被害人之車輛，顯見被告此時已具有「即使造成被害人死亡亦在所不惜」，容任被害人死亡結果發生之心態。

王翼升說，張男以超過一倍的時速行駛，我們本就可預見會撞死人，被告張男主觀上自具有不確定之殺人故意，其所為應論以殺人未遂罪，且高等法院109年度交上訴字第52號刑事判決也是採相同見解，但無奈，本案檢察官未採納，而是僅以過失傷害罪起訴，實在非常遺憾。

王翼升強調，張男犯後態度惡劣，不只未與被害人和解，一個小生命的殞落、168公里高速飆駛之危險駕駛原審也都沒有評價，而是輕判得易科罰金6個月，被害人當然無法接受，會請求檢察官為本案上訴。

▲車禍當下，黃女跟先生僅輕傷，但黃女孕肚附近受傷，結果導致34週寶寶胎死腹中。（圖／民眾提供）



此外，張男僅有一次在檢察官要求下出席調解程序，那一次張男說要回家與太太討論，因此還再安排一次調解，不料，從此張男就人間蒸發，不讀訊息、不接電話，毫無和解誠意，犯後態度惡劣。

黃小姐表示，事發到現在，肇事的張男從來沒道歉過，也沒提出任何和解方案或是釋出任何善意。完全無法認同檢方只能以過失傷害起訴張男。

她悲痛說：「一個生命這樣殞落，張男又有加重事由，也沒有跟我達成和解，法院只做出6個月判決，還可以易科罰金繳18萬就沒事，法院說這是『物品』這誰能接受？這誰願意接受？」

▲律師批，張男態度惡劣，不論寶寶是否為人之爭議，張男所為至少為殺人未遂。（圖／民眾提供）



這起車禍發生在去年5月3日22時許，一名張男駕車行經台74線27k附近，明知台74線限速僅80公里，張男卻飆車到時速至少122公里，最高168公里，結果車輛失速撞上一名林男車輛，又在內線追撞一名黃男車輛，導致黃男車輛翻覆3圈。

事發當下，黃男與妻子黃女奇蹟僅受到輕傷，分別是鼻子、腹部受傷，依事發車輛毀損情況，令人不敢置信。但，黃女當時已經懷孕34週，正準備要迎接新生命，因本案車禍被緊急送醫，傷勢正集中在子宮附近，導致黃女寶寶因胎盤早期剝離、胎死腹中。