19歲女大生載妹回家遇死劫！父母悲痛認屍相驗　2肇事人靈前拈香

記者許權毅／台中報導

台中一名朱姓姊妹昨日騎車雙載準備回家，結果一輛小貨車偏右疑似要轉彎，另名邱女煞車，朱女煞車不及撞上，導致朱姓姊姊死亡。朱父說，姊妹感情好，姊姊都會載妹妹上下課，不料發生憾事。今日檢警相驗朱女遺體，夫妻倆神色哀戚，肇事邱女與爸爸、貨車駕駛陳男也到朱女靈前祭拜。

▲▼朱女爸媽（上）今相驗不斷拭淚，肇事邱女與陳男和禮儀社協調。（圖／記者許權毅攝）



昨下午4時許，太平區光興路發生一起死亡車禍，一對朱姓姊妹分別19歲與16歲，分別就讀大學與高中，姊妹機車雙載，遇到前方小貨車突然右偏，造成2人剎車不及，追撞車前同方向邱姓女子（高中生）騎的機車，3名女子都受傷，其中朱姓姊姊疑因撞上路邊電箱，傷重不治。

▲邱女與陳男訊後前往朱女靈前拈香。（圖／記者許權毅攝）



昨日傳出，本案三名女子都是就讀同所高中，但確認，死者朱女已經畢業，目前就讀某科技大學。朱母今日相驗時，在冰櫃室外頻頻拭淚，丈夫一旁趕緊安撫，朱女妹妹則仍在住院中。

朱父表示，平時由自己或是姊姊載妹妹去上下課，姊妹感情不錯，昨日就是要載妹妹回家，結果不幸發生車禍。同案肇事的貨車駕駛陳男（37歲）與邱女（18歲）今日11時許到台中殯儀館接受檢方訊問，訊後經朱女家屬同意後，一同至靈位拈香祭拜，朱女確切死因仍待釐清中。