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「五月瘋藍莓」台中登場　音樂、藍莓與在地農產共譜農村新樂章

▲農業部農村發展及水土保持署台中分署將於5月24至25日，在草悟道B區舉辦一年一度的「五月瘋藍莓－台中水保樂園」活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲農業部農村發展及水土保持署台中分署將於5月24至25日，在草悟道B區舉辦一年一度的「五月瘋藍莓－台中水保樂園」活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為推動農村永續發展、強化地方特色農業，農業部農村發展及水土保持署台中分署將於5月24至25日，在草悟道B區舉辦一年一度的「五月瘋藍莓－台中水保樂園」活動。以藍莓為主軸，串聯台中市與苗栗縣在地農特產品與文化特色，結合永續理念、音樂藝術與環境教育，打造農村盛典。

活動以「藍莓」為主題亮點，結合中苗地區友善耕作成果與特色農產，設有創意農村市集、農產DIY體驗、藍莓寶寶舞蹈PK等親子互動活動，讓民眾品味在地好滋味、感受農村生命力。不僅如此，現場更規劃「五月瘋藍莓－狂歡音樂會」，特別邀請樂團于浩威、王瞳及歌手楊淨宇與Wonderful爵士樂團等多位演藝團體的表演，共同以音樂牽起城市與農村的交流橋樑。

農村水保署台中分署長陳榮俊表示，台中與苗栗地區擁有豐富的自然生態與多元文化，具備發展永續農村的堅實基礎。藉由「五月瘋藍莓－臺中水保樂園」活動，期望提升民眾對農村產業與環境議題的關注，同時促進農村產業升級與社區凝聚，共同打造具韌性、共榮共好的永續家園。

現場將同步設置「環境教育展區」、「農村青農文創市集」與「農村社區綠色照顧成果發表會」等生活體驗攤位，推廣節能減碳、資源循環利用等永續農村概念，並透過防災導覽與水土保持知識互動遊戲，深化民眾對環境議題的關注與參與。此外活動廣邀中苗地區社區發展協會、農民團體與在地學校參與，展現跨域合作與共享經濟的實踐成果，為地方發展注入新動能。

主辦單位為推廣在地多元的水果精釀「地酒」，規劃「微醺調飲區」「咖啡、茶席區」及農村與綠色餐飲市集；市集攤位琳瑯滿目，從美食到手作藝品應有盡有，讓人逛得盡興、吃得開心！還有農村好物，凡集滿12點即可參與「現時限量GO」體驗活動，考驗來賓的幸運指數。

▲農業部農村發展及水土保持署台中分署將於5月24至25日，在草悟道B區舉辦一年一度的「五月瘋藍莓－台中水保樂園」活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲農業部農村發展及水土保持署台中分署將於5月24至25日，在草悟道B區舉辦一年一度的「五月瘋藍莓－台中水保樂園」活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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