國道今年A1死亡車禍18件　最大肇因「分心疲勞駕駛」佔66.6%

▲國道今年1到4月已發生18起A1類死亡車禍。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道頻傳死亡車禍，今年1月到4月底A1類死亡事故達18件，約66.6%為分心或疲勞駕駛導致，由於端午3天連假將至，高公局呼籲民眾勿疲勞駕駛，並保持車距。

高公局統計，今(114)年截至4月底止，A1死亡事故共18件，其中因分心或疲勞駕駛造成事故共計12件，占整體A1事故66.6%。

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由於今年端午節3天連假即將來臨，高速公路局預估連假期間將有大量返鄉或出遊車潮湧入高速公路。因高速公路車速較快，一旦分心或疲勞駕駛，恐發生事故；除影響後方車流行進外，亦可能引起二次事故。

高公局提醒，如果在患病、服用藥物、疲勞、恍神或分心等狀態下開車，將大幅提高事故發生的機率。呼籲駕駛人行駛高速公路，如有精神狀況不佳情形，可至服務區24小時開放之駕駛人休息室充分休息後再出發，切勿疲勞駕駛。

高公局也呼籲，駕駛途中應隨時保持專注，雙手緊握方向盤，並與前車保持適當安全距離，避免前方出現緊急狀況時反應不及。

此外，今年端午節連假於5月31日及6月1日，每日13至18時實施國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口高乘載管制。