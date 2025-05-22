台中女大生載妹回家遇死劫！父母跪求醫師...仍救不回愛女

記者鄧木卿／台中報導

台中市19歲朱姓女大學生昨（21）日下午騎機車到學校載就讀高中的16歲妹妹回家，途中追撞前方邱姓女高中生的機車，朱姊姊倒地後再撞上路邊變電箱，送醫搶救仍告不治，校方上午還原在醫院內令人鼻酸的畫面，導師在急診室外放聲大哭，另一方面，儘管醫師已遺憾說「沒辦法了」，但朱的父母仍跪求醫師，拜託他再急救一下。

37歲陳姓男子駕駛自小貨車昨天下午行經太平區光興路，要右轉進巷子時，發現後方有機車，陳男放緩速度，但2輛機車還是剎車不及發生擦撞。

據了解，朱家姊妹雙載追撞邱姓女子的機車後，人車倒地，零件四散，血流滿地，3人都受傷，其中朱家姊姊又撞到路邊變電箱，無呼吸心跳被送往長安醫院救護，半小時後宣告不治，消息傳來，師生悲痛萬分。

▲朱姊姊在畢業紀念冊的燦爛笑容。

2姊妹先後就讀的慈明高中主任張志宏表示，朱家姊姊先前就讀幼保科，去年畢業，成績不錯，表現很棒，她昨天特地騎機車到學校載妹妹回家，沒想到竟發生意外，除了靜待交通裁判結果之外，學校已著手進行事後措施。

校方透露，朱家家境不好，屬中低收入戶，同學們都願意慷慨解囊，集資把錢交給導師代轉給家長，學校也會全力找尋各種管道協助。

▲▼2機車擦撞，造成1死2傷悲劇。

張志宏憂心說，妹妹手術順利醒來後知道姊姊走了，難以想像日子如何過下去？加上當時有很多經過該地的學生都下來幫忙，大家都目睹一場死亡車禍，校方會全力做好心理輔導，平息大家心中的悲慟。

張志宏還透露昨天下午在急診室令人相當難過景象，雖然姊姊已考上中台科技大學，但畢竟是帶過3年的乖學生，師生間感情深厚，她的導師在急診室外哭到不行，而急診室內，儘管醫師已說沒辦法了，父母仍跪在地上，哭求醫師再給一點時間，再急救看看，畫面令人非常不捨。