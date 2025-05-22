總預算遭砍政院統刪地方補助款25%「因這條」　綠營：冤有頭債有主

▲114年中央政府總預算案提案表。（圖／翻攝立法院網站）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算遭大幅刪減2075億，其中，在野黨通刪939億，要求行政院自行刪減636億。行政院調節後，刪減地方的一般性補助款，其中以屏東縣最高，達52億元，其次為高雄市、彰化縣、台南市，引起在野黨連連砲轟。民進黨團幹事長吳思瑤今（22日）受訪時表示，要求行政院自行刪減636億，提案人有民眾黨立委黃國昌、麥玉珍、傅崐萁、王鴻薇，「冤有頭、債有主」，再者，藍白也已因財劃法修正，從中央挖走3753億，所以相信地方政府有財源可以做調整，藍白還繼續當加害者譴責受害人，痛批中央政府不能這麼狠心，那藍白為什麼要這麼狠心報復自己國家？

對於中央補助地方政府預算受衝擊，多位藍委痛批，藍白立院黨團完全沒刪除凍結今年行政院編列給地方的一般性補助款，民進黨政府竟將「通案刪減部分」中沒指定項目的部分都砍在一般性補助款，分明是「家暴政府」。

對於相關預算，吳思瑤表示，在審議114年度中央政府總預算時，藍白聯手提案通刪939億，要求行政院自行刪減636億，提案人有民眾黨立委黃國昌、麥玉珍、國民黨立委傅崐萁、王鴻薇，「冤有頭、債有主」，惡因就是該提案，當初除了個別提案外，整體中央政府總預算被刪減數額2075億是史上最高。

吳思瑤指出，通刪939億還要行政院自己剁自己的肉，要自行刪減636億，因為有要求、有提案，行政院必須遵從立法院三讀通過的總預算案，但其他部會已經幾乎被砍到剩基本運作，不得已狀況下，只能對中央撥補地方的一般性補助款不予分配25%，先保留無法分配。

吳思瑤也提到，「黃國昌曾說：我保證刪到讓人民有感」，這就是在報復自己國家、人民，讓人民嘗到惡砍惡刪預算的苦果，所以行政院、全台人民是受害者，現在藍白又繼續譴責受害者，為了要挪出636億只能從地方補助款先保留住。而行政院已經對總預算提出釋憲，希望憲法法庭能夠為總預算的亂源做出終極裁判，終止總預算的苦果。如果獲得憲法法庭最終定奪，能釋憲成功，亂象就能獲得解決。

吳思瑤指出，行政院釋憲也包括《財劃法》，現在地方政府確實承受地方補助款被保留，但藍白也因財劃法從中央挖走3753億，所以這3753億是撥補給地方，相信地方政府有財源可以做調整，但她知道，這25%地方補助款對於很多財政弱勢確實承受苦果，但「冤有頭、債有主」，讓人民有感、縣市都痛的，就是藍白。

吳思瑤強調，國民黨同時間在她受訪時召開記者會，繼續當加害者譴責受害人，要來痛批中央政府不能這麼狠心拿地方政府預算來下手，那藍白又為什麼要這麼狠心報復自己國家，造成這個因果相扣的惡果呢？