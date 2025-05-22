　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院狠砍補助款！彰化少了52億　王惠美：影響層面太大

▲彰化縣政府。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣政府一般補助款遭行政院大砍近52億元。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府日前接獲行政院通知，114年度的一般性補助款將從原核定的189.14億元大幅削減至137.48億元，減少幅度高達51.66億元。此一變動使縣府財政雪上加霜，不僅影響法定歲入預算，更可能衝擊縣政運作與縣民權益。縣長惠美已緊急要求各局處重新檢討原編計畫，並撙節開支，但她也強調，此舉僅為短期應對，並非長久之計。

王惠美昨(21日)在個人粉專po文表示，因法定歲入預算受美國加徵關稅已有特別短收之情勢，加上縣府因財劃法增加的收入尚未入庫，使縣府財源捉襟見肘，影響縣民權益甚鉅，原定歲出預算恐難維持縣政運作，彰化縣面臨嚴峻的財政壓力。

王惠美指出，此次補助款縮減將嚴重影響地方建設、道路維護、治水防災、基層醫療、長照服務、教育、社福及農業發展等攸關民生的項目。為此，縣府已立即啟動兩項因應措施：一是全面檢討預算並擬定對策，二是確保弱勢族群與基礎公共服務不受影響，並強調，縣府會堅守崗位，但呼籲中央政策應更重視地方實際需求，避免因預算削減而犧牲基層權益。

彰化縣作為人口老化嚴重且基礎建設需求龐大的縣市，高度依賴中央補助款以維持基本服務。王惠美指出，地方政府最了解民眾需求，若中央未能考量地方差異，恐導致縣政推動困難。她特別呼籲朝野黨派放下政治分歧，以縣民福祉為優先，切勿將預算作為政治角力的工具。此外，她也敦請彰化縣籍立委向中央爭取暫緩補助款刪減，以確保地方建設與民生服務不受衝擊。

面對財政困境，彰化縣府雖積極因應，但仍需中央與地方共同努力。王惠美重申，縣府不會推卸責任，但期盼中央能審慎評估政策影響，避免因預算縮減而擴大城鄉差距，真正落實公平合理的地方治理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院統刪地方補助款25%「因這條」！　綠委：冤有頭債有主
債蛙竄逃！11檔ETF刷新低　2檔人氣王腰斬
快訊／三峽車禍傷者現況曝！
快訊／北韓「向日本海」發射多枚巡弋飛彈！
林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕遭質疑　霸氣回應
政院大刪地方補助款！屏東高雄彰化遭砍50億↑　藍轟：違法濫權
不只TWICE娜璉！MAMAMOO、SJ宣布參戰　高雄超狂陣
男大生連4問當面洗臉　葉丙成收包包閃離！火爆影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

范世平民調稱台中3藍委將團滅　他批離譜：樣本數初一十五不一樣

高齡駕駛釀三峽車禍3死　交通部：提升安全「無禁止年長者開車」

行政院狠砍補助款！彰化少了52億　王惠美：影響層面太大

張亞中選國民黨主席拋4承諾　邀王金平與中共對話、邱毅主公義部

遭刪37.9億補助款！北市兒少、長者、北士科政策受影響　將發函政院

總預算遭砍政院統刪地方補助款25%「因這條」　綠營：冤有頭債有主

中央大砍南投35億！藍營怒喊違法...嗆賴政府把補助當政治工具

高雄人氣炸！非核家園3天興達電廠偷開燃煤機　陳其邁：嚴格監督

新北遭刪30億預算！　侯友宜轟「刀刀砍到位」：有感受人民痛苦？

重申「國安秘密以外」盼直播　黃國昌批吳思瑤造謠：綠兩面手法

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

范世平民調稱台中3藍委將團滅　他批離譜：樣本數初一十五不一樣

高齡駕駛釀三峽車禍3死　交通部：提升安全「無禁止年長者開車」

行政院狠砍補助款！彰化少了52億　王惠美：影響層面太大

張亞中選國民黨主席拋4承諾　邀王金平與中共對話、邱毅主公義部

遭刪37.9億補助款！北市兒少、長者、北士科政策受影響　將發函政院

總預算遭砍政院統刪地方補助款25%「因這條」　綠營：冤有頭債有主

中央大砍南投35億！藍營怒喊違法...嗆賴政府把補助當政治工具

高雄人氣炸！非核家園3天興達電廠偷開燃煤機　陳其邁：嚴格監督

新北遭刪30億預算！　侯友宜轟「刀刀砍到位」：有感受人民痛苦？

重申「國安秘密以外」盼直播　黃國昌批吳思瑤造謠：綠兩面手法

詐騙猖獗、民間借貸拖累　10年內輕屋齡法拍物件增2倍

明基佳世達旗下其陽科技參展電腦展　大秀液冷解決方案

南方澳海灘驚見男屍！釣客急報案　「上身赤裸穿黑褲」身分待查

統一超推付費訂閱制　羅智先喊羨慕Costco：願意繳費才是真會員

林煜清秀出招牌「螃蟹球」　笑說身體不聽話

川普當眾洗臉南非總統！播影片控「屠殺白人農民」　關稅談判變調

恐怖畫面曝光！花蓮微電車騎士遭撞倒地　廂型車沒停將他輾斃

台南建案爆模傾斜如「台版比薩斜塔」　工務局緊急喊停工

射殺2以色列使館人員　華府槍手落網高喊「解放巴勒斯坦」

用年齡「限制駕照」是歧視　專家籲「記點、回訓制度」更好

【這你跟我說90歲？】昆凌爺爺鐵餅再摘金！突被問周杰倫球技吐3字

政治熱門新聞

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

阿兵哥沒飯吃？　翁曉玲：總統府不付廚師錢

罷團造謠盧秀燕！把反改路名發言放到性侵案

縮短專線服務惹議！海基會：刪預算連花都送不起

洪健益爆「賴與罷團開會」道歉　楊智伃不捨

爆賴與罷團開會遭否認　綠議員致歉

政院統刪地方補助款！屏東高雄彰化遭刪50億↑　藍轟：違法濫權

怎麼罷？朱放話罷賴　藍：先從綠衛兵著手

新北遭刪30億！　侯友宜轟「刀刀砍到位」

近10年318名公務員違法赴陸　行政院：將依糾正案檢討改進

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

何志偉：再2個禮拜總統府沒錢付水電　阿兵哥沒飯吃空腹執勤

興達電廠偷開燃煤機　陳其邁：嚴格監督

更多熱門

相關新聞

政院統刪地方補助款25%「因這條」　綠委：冤有頭債有主

政院統刪地方補助款25%「因這條」　綠委：冤有頭債有主

中央政府總預算遭大幅刪減2075億，其中，在野黨通刪939億，要求行政院自行刪減636億。行政院調節後，刪減地方的一般性補助款，其中以屏東縣最高，達52億元，其次為高雄市、彰化縣、台南市，引起在野黨連連砲轟。民進黨團幹事長吳思瑤今（22日）受訪時表示，要求行政院自行刪減636億，提案人有民眾黨立委黃國昌、麥玉珍、傅崐萁、王鴻薇，「冤有頭、債有主」，藍白也因劃法修正，從中央挖走3753億，所以相信地方政府有財源可以做調整，但藍白還繼續當加害者譴責受害人，痛批中央政府不能這麼狠心，那藍白為什麼要這麼狠心報復自

遭刪補助款　北市兒少、北士科政策受影響

遭刪補助款　北市兒少、北士科政策受影響

去年逾1.7萬行人死傷　民團赴政院陳情「籲正視交通系統性暴力」

去年逾1.7萬行人死傷　民團赴政院陳情「籲正視交通系統性暴力」

詐團剋星！彰警狂抓17名車手　檢舉人爽領35萬獎金

詐團剋星！彰警狂抓17名車手　檢舉人爽領35萬獎金

政院統刪地方補助款！屏東高雄彰化遭刪50億↑　藍轟：違法濫權

政院統刪地方補助款！屏東高雄彰化遭刪50億↑　藍轟：違法濫權

關鍵字：

彰化行政院王惠美補助款

讀者迴響

熱門新聞

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

快訊／Andy遭爆出軌！

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年曝近況：像兩個人

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨賽事　本人道歉了

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面