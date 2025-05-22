行政院狠砍補助款！彰化少了52億　王惠美：影響層面太大

▲彰化縣政府一般補助款遭行政院大砍近52億元。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府日前接獲行政院通知，114年度的一般性補助款將從原核定的189.14億元大幅削減至137.48億元，減少幅度高達51.66億元。此一變動使縣府財政雪上加霜，不僅影響法定歲入預算，更可能衝擊縣政運作與縣民權益。縣長惠美已緊急要求各局處重新檢討原編計畫，並撙節開支，但她也強調，此舉僅為短期應對，並非長久之計。

王惠美昨(21日)在個人粉專po文表示，因法定歲入預算受美國加徵關稅已有特別短收之情勢，加上縣府因財劃法增加的收入尚未入庫，使縣府財源捉襟見肘，影響縣民權益甚鉅，原定歲出預算恐難維持縣政運作，彰化縣面臨嚴峻的財政壓力。

王惠美指出，此次補助款縮減將嚴重影響地方建設、道路維護、治水防災、基層醫療、長照服務、教育、社福及農業發展等攸關民生的項目。為此，縣府已立即啟動兩項因應措施：一是全面檢討預算並擬定對策，二是確保弱勢族群與基礎公共服務不受影響，並強調，縣府會堅守崗位，但呼籲中央政策應更重視地方實際需求，避免因預算削減而犧牲基層權益。

彰化縣作為人口老化嚴重且基礎建設需求龐大的縣市，高度依賴中央補助款以維持基本服務。王惠美指出，地方政府最了解民眾需求，若中央未能考量地方差異，恐導致縣政推動困難。她特別呼籲朝野黨派放下政治分歧，以縣民福祉為優先，切勿將預算作為政治角力的工具。此外，她也敦請彰化縣籍立委向中央爭取暫緩補助款刪減，以確保地方建設與民生服務不受衝擊。

面對財政困境，彰化縣府雖積極因應，但仍需中央與地方共同努力。王惠美重申，縣府不會推卸責任，但期盼中央能審慎評估政策影響，避免因預算縮減而擴大城鄉差距，真正落實公平合理的地方治理。