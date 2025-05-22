遭刪37.9億補助款！北市兒少、長者、北士科政策受影響　將發函政院

▲台北市財政局長胡曉嵐受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪給地方的一般性補助款，刪減率達25％，引發地方強烈反彈。台北市財政局長胡曉嵐今（22日）表示，北市本次遭刪減37.9億元，將影響到北市兒少、長者、身心障礙等福利政策，以及人本交通，例如北士科交通改善等，北市府今會發函政院，盼依新《財劃法》規定編列一般性補助款。

胡曉嵐22日於北市府說明，一般性補助款在地方政府，主要用於社會福利、教育、基本設施，行政院去年8月30日就已經核定，各地方政府包含台北市的一般性補助款，在北市府是138.9億元，北市府已依照預算程序報送市議會審議通過，且在114年度也就是今年度已依法執行中。

胡曉嵐提及，新的《財劃法》在今年3月21日由總統賴清德公布生效，依照新《財劃法》30條規定，中央政府給予地方政府一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度的預算編列數，也就是中央依法應保障地方政府114年度獲配的一般性補助款金額，不能少於113年度的預算編列數。

胡曉嵐指出，非常遺憾的是，行政院5月16日函告，北市府114年度一般性補助款的預算數，由138.9億元刪減為101億元，少於113年預算數126億元，「換句話說，已經明確違反新的《財劃法》30條規定，也影響我們地方政府財政，這個通刪是所有22縣市政府都有的共同狀況，我們希望行政院可以依法行政，保障台北市民跟全國民眾權益」。

胡曉嵐強調，北市府今天會發函給行政院，希望政院可以依照《財劃法》規定編列一般性補助款，保障各地方政府、全國民眾權利。

被問到目前受影響的業務跟計劃有哪些？胡曉嵐說，台北市社會福利影響的非常廣，包括兒少、長者、身心障礙等福利政策經費，在人本交通部分也會受影響，甚至最近北士科一些交通改善也會受影響，這些對北市府而言，是經過預算程序的執行項目，目前已經受到影響。