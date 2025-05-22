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「最強抗癌食物」是它！　營養師大推：吃冷的更好

養師建議地瓜最好吃冷的。（示意圖／photoAC）

▲營養師建議地瓜最好吃冷的。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

你早餐會吃地瓜嗎？營養醫學醫師劉博仁指出，他推薦吃1個小地瓜配茶葉蛋，補充膳食纖維和蛋白質。日本研究也指出，地瓜的DHEA等物質能抑制癌細胞，是防癌食物第1名，花椰菜排第4。而營養師表示，冷的地瓜有較高的抗性澱粉有助減重。

劉博仁在《健康好生活》節目中說，日本國立癌症預防研究所曾對18種常見蔬菜和全穀雜糧做抑癌效果排名，前10名為熟地瓜、生地瓜、蘆筍、花椰菜、捲心菜（高麗菜）、白花菜、芹菜、茄子皮、甜椒、紅蘿蔔。

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劉博仁說，地瓜有維生素A、胡蘿蔔素等，還有一個去氫表雄固酮DHEA，男性吃了DHEA會變成男性荷爾蒙，女的變雌激素，微量的DHEA在一些實驗上能抑制乳腺癌、大腸直腸癌的癌細胞。

劉博仁指出，地瓜還有神經節苷脂，能促進癌細胞凋亡，但吃地瓜也要適量，一位鼻咽癌患者聽地瓜可排毒，一天吃3顆，也沒少吃白飯，半年後做體檢三酸甘油酯飆高，還有脂肪肝。

劉博仁建議，地瓜是澱粉，吃多還是會累積熱量，如果吃了地瓜，其他澱粉類食物要少吃。

營養師張語希也在粉專表示，建議吃冷地瓜，因為放冷會出現抗性澱粉，熱量少一半，吃了會有飽足感又助減重。

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