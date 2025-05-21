被包包撞到不爽！2女北捷車廂內「互罵幹架」　2男急「人肉」阻隔

▲台北捷運東門站發生2女互罵、打耳光的衝突事件。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台北捷運東門站發生衝突事件！一名陳姓女子昨（20日）晚間搭乘捷運時，疑因不滿遭洪姓女子的包包撞到，雙方爆發激烈爭執，陳女一氣之下還連搧對方兩巴掌，現場火藥味濃厚。

一名網友在threads上發文並PO一段北捷打架影片，表示20日晚上在古亭站上車時，有人因不滿被撞到所以質問對方，雙方從口角變成肢體衝突，更指稱「雙方都有動手」。值得一提的是，車廂內有2名男子為了避免事態升級，主動站在女子面前，以「人肉方式」阻隔，也讓發文者大讚「優秀」。

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據了解，該起糾紛發生於昨日晚間7時許，55歲洪姓女子從北捷東門站上車後，包包疑似不小心撞到58歲陳姓女子，怎料陳女竟當場暴怒，雙方在車廂內起了口角。

爭執過程中，洪女疑脫口「死人」2字，讓陳女更加火大，情緒失控下朝對方猛呼兩巴掌，眼看雙方越吵越兇，在場的2名男乘客急忙上前勸阻，這才避免衝突擴大。列車停靠古亭站後，2人隨即被站務人員請下車，警方獲報後抵達現場，2名女子不願和解，堅決互相提告傷害罪及公然侮辱罪，全案將依法偵辦。

影片曝光後，網友紛紛傻眼直呼，「捷運上猛人很多，情緒來面子又掛不住，見笑轉生氣」、「不小心撞到，道歉一下就好，有什麼好吵」、「下班尖峰時間難免會碰撞，各退一步不就沒事，這樣也要吵甚至還動手！」

對此，中正第二分局也呼籲民眾，如遇任何爭執，應理性溝通，切勿因情緒失控衍生衝突或施暴行為，或立即撥打110報案專線，由警方處理以策安全。

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