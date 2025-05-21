惹怒王文洋「4000萬恐掰了」！她曝女大生使錯招：弄巧成拙

▲王文洋遭媒體爆料，曾在宋姓女子大學時包養她，關係持續5年多。（圖／CTWANT資料照）

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王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋近日遭爆料，在5年前包養宋姓女大生，並生下1子，2人更因為私生子風波對簿公堂，宋女還原和王文洋的相處過程，要求認祖歸宗，且開出和解金10億元，目前該案已在法院進行審理。對此，兩性專家欣西亞今（21日）在臉書評論此事，認為宋女對王文洋施壓，很有可能弄巧成拙，「四千萬掰掰。」

爆料指出，宋女在念大學時被王文洋包養、生下1子，王文洋曾承諾宋女產子後可年領200萬，直到小孩20歲成年，共計4000萬。如今孩子5歲，但女方希望一次拿完撫養費，也希望王文洋能認私生子，這讓王十分不滿，最後翻臉不認帳。小孩監護人（宋母）憤而提告並訴諸媒體，求償和解金逾10億元。

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兩性作家欣西亞今日在臉書談及此事，表示宋女的孩子已經5歲，「如果王文洋真有付錢（我相信他一定有），宋小姐應該也已拿到1000萬，再加上收到的禮物，以大學生的身份來說，金錢收入上的確贏過許多同輩。」

欣西亞認為，「無論王文洋和宋女的關係為包養還是感情交往，如果宋小姐和宋媽媽（因為是宋媽媽提告）知道他是王文洋，見獵心喜想要挖更多錢，那我覺得母女倆沒做足功課。」

欣西亞指出，遙望王文洋多年前接受沈春華訪問時，誇讚女友兼小三的呂安妮說：「她在元配王靜文在世和過世時，從來沒有明示或暗示說要結婚」，顯見王文洋的個性是「我想給妳我自然會給」，不喜歡被強迫和被要求。尤其元配已經過世，呂安妮仍舊沒有提出要王文洋娶進門、給名分，表示呂安妮也深知王的個性，「以王的財力和在商場上打滾多年，信守承諾的基本，按時付款，我覺得是有的。」

欣西亞直言，宋母女二人對錢想要一次拿，威脅或對王文洋施加壓力，不照做就向媒體爆料，「妳們真的使錯招了，一來王文洋自元配過世後就一直單身，說真的沒什麼法律上的問題，頂多讓大眾吃吃瓜；二來連他用情至深的呂安妮都沒有主動開口要求了，對他施壓弄巧成拙的可能性很大。」

欣西亞表示，法院自有評判，但宋女這一招，經過法院審理，推測拿到的錢反而更少，「四千萬掰掰，加加起來恐怕幾百萬不到也不無可能。」

欣西亞最後總結，做功課很重要，「摸清自己是跟誰要錢？對象的個性是吃軟？還是吃硬？如果是王文洋，我覺得聽他安排就對了，乖乖不鬧事，金錢更有保障」。

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