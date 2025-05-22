「小滿」後走大運！5生肖正偏財運皆旺　屬蛇事業、感情雙豐收

▲邱彥龍指出，在小滿節氣後會氣勢暴漲的5個生肖。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

昨（21）日開始進入24節氣中的「小滿」，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，「小滿」時節火氣漸旺、綠意盎然，但雜草叢生，是適合斷捨離的時候，但有5個生肖在此時的運勢暴漲，正、偏財運皆旺，事業、感情雙豐收。

邱彥龍點名，在「小滿」時節（5月21日至6月5日），以下5個生肖將「走大運」：

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TOP5：牛

屬牛者在小滿期間，有無形磁場相助，名聲易大漲，但工作上容易遇到小人，應該隨心發展，隨時保持心情平靜，不要受小人影響，就可事事逢凶化吉，有貴人相助，可穩健向上。

TOP4：兔

屬兔的人，這段時間容易被關注，建議多私下溝通，貴人運不錯，能給予智慧上提點，記住凡事要檯面下談，成事的機會高，可以解決理念不同的問題和誤會，務必想好再說、再做，莫太衝動，適當即可。

TOP3：虎

屬虎的朋友，這段期間一定要穩定好自己的情緒，會有速財機會，同時又有無形的磁場加持事業，在人際關係上能提升不少幫助，有機會成為一方之霸、眾所矚目，只要多說好話，就能擁有財運、事業運跟名聲，貴人運旺，善用良機。

TOP2：龍

屬龍者，這段時間人氣、名氣、權力、財運都豐收，應該用心學習跟規劃、並接受指導，不能只靠運氣，感覺有些事情卡卡的，是理念不同跟誤會所導致，只要說明白、溝通清楚並解開問題就好，謹記言語是雙面刃，小心使用。

TOP1：蛇

屬蛇的人，應把握旺運，正財、偏財運、事業運、感情運皆旺，並有人見人愛之勢，應好好的溝通，把想法實踐落地，就可以想什麼來什麼，切勿只是空談。此外，溝通時要謹慎，避免造成誤會反而傷人又傷己。

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