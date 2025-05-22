奏書星農曆5月後入宮位　4生肖財運大爆發　

▲紫微斗數老師姚本軍指出，4生肖將迎來事業與財運的深層轉化。（示意圖／達志）

圖文／CTWANT

隨著農曆5月後「奏書星」進入特定宮位，紫微斗數老師姚本軍指出，奏書星深層積累與福氣的展現，象徵的是一種經過努力與耕耘之後，開始得到實質回報的象徵。這顆星雖不若化祿、祿存般直接顯現金錢的落袋，但卻是推動整體氣運趨於圓滿的潛藏力量，4類生肖人、財運即將大爆發。

生肖狗

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對於生肖屬狗的人而言，奏書星在2025年陰曆5月過後，最明顯的影響是自我價值的提升與生活格局的轉變。這不只是金錢的增加，而是來自內在自信的強化與外在資源的自然聚集。你會發現自己開始被重視、被看見，甚至先前未有成果的努力，從這段時間開始出現收成。不管是舊案回流、過往播種的專案成果落地，還是貴人伸出援手讓你打開另一扇財務之門，這些都與你自身的堅持與信念有關。這種「因福得財」的現象，也代表著你過去所種下的善念與智慧，如今正慢慢開花結果。

生肖馬

奏書星在2025年陰曆5月過後生肖馬的人，則會帶來一種頗具轉折的金錢變化感。對屬馬者來說，2025年原本就充滿動能與突破可能，而當奏書星在陰曆5月過後，這些動能會逐步導入具體的金錢規劃與收益結構中。不過，這顆星也考驗著你是否能將激情化為穩定的財務管理。你可能會面臨收入結構調整、投資報酬變動，甚至被迫重新審視金錢的運用方式。機會在於懂得順勢而為，例如透過進修、專業加值，或改善財務系統來實現實質成長。但若過度依賴短期運勢、或逃避長期規劃，反而容易錯過本可更豐厚的收成。

生肖虎

對屬虎之人而言，當奏書星在2025年陰曆5月過後宮，將產生一種「正道得利」的能量展現。你會發現職場中原本的磨合與難題，在這時間後開始逐漸順利，有升職或專案轉正的機會；主管信任的提升、工作成果獲得認可，乃至被安排負責重要任務，這些都將與奏書星帶來的穩定推力有關。值得一提的是，這樣的進展雖不如武曲、七殺那樣激烈爆發，但卻細水長流，對長期事業發展極為有利。唯一要注意的，是不要被短期的安逸牽制，錯失繼續進階的機會。奏書星鼓勵你在穩定中持續學習、持續累積，那些乍看無聲的努力，將在未來成為金錢與地位的雙重保障。

生肖猴

受奏書星的影響在2025年陰曆5月過後生肖猴者，金錢面向的收穫就不僅止於實質財富的增長，而更偏向「心態與能量場的轉化」。陰曆5月過後你會感覺到整體生活品質提升，對金錢的掌控感增強，也可能透過某些靈感、直覺或心靈轉化方式，帶來財富觀的進一步覺醒。比如說，你可能會開始更懂得善用自己的天賦與人脈去開拓收入管道，也可能因為減少了無謂支出、改善金錢焦慮，而讓財富能量自然流動起來。這樣的收穫並不張揚，卻深遠持久，讓你在未來面對財務決策時更加沈著穩重。

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