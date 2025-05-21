中央預算刪減波及地方　雲林補助款大縮水！衝擊縣政財務

▲雲林縣長張麗善緊急召開會議，請各局處進行各項業務30 %的預算控管。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（20）日接獲行政院來函通知，114年度中央對本縣一般性補助款將刪減高達37.6億元，刪減理由為因中央政府總預算遭立法院刪減636億元，行政院遂自原應撥付地方政府之一般性補助款中全面統刪，刪減幅度達27.32%，對各縣市造成重大財政衝擊。



對此，雲林縣政府表示，雲林縣長張麗善今天早上緊急召開會議，請各局處進行各項業務30 %的預算控管，但對於公務人員薪資及弱勢團體的社會福利政策及教育預算等，一毛不減。就算咬緊牙根都要落實執行，照顧弱勢族群，其他各局處以輕重緩急作調整。雖中央年度總預算較去年增加740億元，但很遺憾中央政府針對立法院常年給行政院自行統刪的636億，直接將責任轉嫁給縣市政府買單。



雲林縣為農業縣，自有財源不足，六成以上經費需仰賴中央補助以支應縣政發展與民生建設。114年度預算已依據行政院主計總處原核定補助數額編列，相關計畫業已執行當中，今逕遭大幅刪減，勢必對雲林縣整體財務調度造成極大壓力，並嚴重影響教育、社會福利、基礎建設及其他必要支出，直接衝擊縣民權益。



縣府強調，基層政府是政策落實的第一線，財政穩定攸關縣政推動與民眾福祉，呼籲中央政府審酌各縣市實際狀況，針對雲林縣等一般財政資源不足的縣市，應給予合理支持與照顧。雲林縣政府盼中央能儘速恢復原核定一般性補助款數額，並如期撥付，以維持地方施政穩定推展。