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雲林集團婚禮鼓勵成家　縣府攜手打造返鄉幸福起點

▲「114年度雲林縣集團結婚」活動以「愛在雲林 共築未來」為主題，選在戶外泳池場地舉行，搭配夢幻白紗與花藝造景，營造如海外婚禮般的唯美氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「114年度雲林縣集團結婚」活動以「愛在雲林 共築未來」為主題，選在戶外泳池場地舉行，搭配夢幻白紗與花藝造景，營造如海外婚禮般的唯美氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為祝福新人共結連理並促進婚禮產業發展，今（20）日，在三好國際酒店浪漫泳池畔舉辦「114年度雲林縣集團結婚」活動。婚禮以「愛在雲林 共築未來」為主題，特別選在戶外泳池場地舉行，搭配夢幻白紗與花藝造景，營造如海外婚禮般的唯美氣氛，成為新人們此生難忘的幸福時刻。

新人進場由縣長張麗善擔任主婚人，與副縣長謝淑亞攜手帶領35對新人步入幸福紅毯，場面溫馨動人，現場結合雲林在地特色與自然景觀，讓賓客彷彿置身熱帶島嶼，沐浴在午後陽光與水光波影之中，享受一場結合大自然與愛情的婚禮饗宴。35對新人在親友與貴賓的見證下攜手步入紅毯，在泳池水面映照下，象徵未來人生波瀾壯闊卻溫柔同行，留下深刻回憶。

▲「114年度雲林縣集團結婚」活動以「愛在雲林 共築未來」為主題，選在戶外泳池場地舉行，搭配夢幻白紗與花藝造景，營造如海外婚禮般的唯美氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲來自北港的杜易宸、林鈺真夫婦身著北港朝天宮轎班服格外吸睛。（圖／記者游瓊華翻攝）

其中北港的杜易宸、林鈺真夫婦身著北港朝天宮轎班服格外吸睛，成為活動的一大亮點。杜易宸表示，與太太是在北港朝天宮與縣府合辦的北港燈會活動中結緣，所以特別穿這套朝天宮轎班服，特別紀念當時串起兩人緣分。再過一個月小龍寶寶將出生，都很期待新生命的到來。

新人盛裝出席，在悠揚樂聲中緩緩進場，象徵攜手共赴未來的美好旅程。縣府更特別準備每對新人價值超過萬元的精緻伴手禮，內容包含日興堂囍餅、雲林縣農會、虎尾鎮農會、瑞春醬油、肉品市場、丹露蜂蜜、玉山碾米、養之源、李記烏魚子等在地品牌的用心祝福。現場亦安排豐富抽獎活動，最大獎項為首爾來回蜜月機票補助3萬元，以及55吋電視、烘衣機等好禮，讓新人不僅收穫愛情，更滿載而歸。

雲林縣長張麗善表示，婚姻是人生的重要階段，縣府舉辦集團婚禮，期盼提供新人溫馨而難忘的開始。特別選在三好國際酒店泳池畔舉行婚禮，不僅象徵愛情的清澈與長流，也展現雲林與國際接軌的嶄新面貌。透過與在地企業攜手合作，整合婚禮與觀光資源，打造出獨一無二的浪漫場域，更鼓勵年輕人返鄉成家，紮根雲林。

▲「114年度雲林縣集團結婚」活動以「愛在雲林 共築未來」為主題，選在戶外泳池場地舉行，搭配夢幻白紗與花藝造景，營造如海外婚禮般的唯美氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「114年度雲林縣集團結婚」活動以「愛在雲林 共築未來」為主題，選在戶外泳池場地舉行，搭配夢幻白紗與花藝造景，營造如海外婚禮般的唯美氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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