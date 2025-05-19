減輕照顧壓力！大埤日照中心動土建置長輩安心、家屬喘息的港灣

▲大埤鄉多功能社福空間－日照中心新建工程今日舉行開工動土典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為減輕照顧家中失能長輩鄉親的負擔，雲林縣大埤鄉公所積極向國發會、衛生福利部爭取經費興建「日間照顧中心」，為一層樓建物、佔地約330平方公尺，未來規劃以公辦民營之方式，委託專業照護團隊進駐，提供大埤鄉民眾優質照顧服務，建構綿密的在地安老網絡，嘉惠在地鄉親長輩，今（19）日歡喜動土。

雲林縣長張麗善特地出席「大埤鄉多功能社福空間建置（日照中心）」新建工程開工動土典禮，張麗善表示，感謝林森寶鄉長多年來奔波，多功能日照中心終於塵埃落定。新建工程總經費計2360萬元，由林森寶鄉長親自向國發會報告構想藍圖及理念，希冀日照中心設立後減緩年輕照顧者壓力，進而達到地方創生之目標。

獲得中央同意補助1749萬元、雲林縣政府及大埤鄉公所出資611萬元，今新建工程正式開工，預定2026年4月竣工。大埤鄉多功能社福空間日照中心基地座落於大埤鄉立公園內，鄰近大埤鄉街區中心，公園內設有槌球場及多項運動休閒設施，且園區內綠樹成蔭，不僅環境幽美，更能為長輩們提供涼爽的環境。

▲大埤鄉多功能社福空間－日照中心新建工程今日舉行開工動土典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）



張麗善指出，雲林縣整體醫療資源不足不均，大埤鄉公所配合中央及縣府政策，透過爭取前瞻基礎建設計畫建構綿密社區長照網絡，落實一鄉鎮一日照中心之目標。也感謝中央對雲林縣前瞻建設的支持、大林慈濟醫院專業照護團隊未來願意接管進駐。期盼大埤鄉多功能社福空間日照中心新建今日動土，300天後能為大埤鄉所有長輩提供最適切的日間照顧服務。



大林慈濟醫院主任秘書劉鎮榮也表示，大埤鄉日照中心落成後，後續將由大林慈濟醫院團隊進駐，藉由慈濟長照作業，不只是平時對鄉親照顧，若有醫療需求，大林慈濟醫院就在隔壁，也能進一步提供鄉親，尤其長輩有更直接、快速的服務。



大埤鄉長林森寶說明，大埤鄉多功能社福空間建置（日照中心）新建工程，歷經五、六年奮鬥，終於順利發包，感謝雲林縣政府、大林慈濟醫院、衛生福利部資源挹注。未來大埤鄉日照中心落成後，預估可以容納超過30人，結合慈濟醫療資源，「提供友善的照顧服務及多元的運用空間」，讓長輩們享受在地老化，減輕家庭照顧負擔，落實福利化老人福利之目標。



雲林縣衛生局補充，大埤鄉多功能社福空間完工後預計開辦社區式長期照顧服務機構，提供日間照顧服務，服務內容包含個案照顧管理、生活照顧服務、協助及促進自我照顧能力，另有文康休閒活動、提供醫療諮詢及轉介服務、家屬指導及諮詢服務、協助沐浴及服務交通接送等，讓需要長期照顧服務的家人白天可以到日間照顧中心接受服務，家屬也可得到適度喘息。

▲大埤鄉多功能社福空間日照中心基地座落於大埤鄉立公園內，鄰近大埤鄉街區中心，公園內設有槌球場及多項運動休閒設施，且園區內綠樹成蔭，不僅環境幽美，更能為長輩們提供涼爽的環境。（圖／記者游瓊華翻攝）