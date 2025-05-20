雲林家扶與武德宮攜手　送3500顆平安粽助弱勢家庭

▲「平安粽飄香，送暖到身旁」發送約3500顆平安粽，傳遞給夜光天使、家扶中心北港區的扶助家庭，以及北港區的長者與弱勢家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

端午節將至，由雲林縣婦幼關懷協會主辦、北港武德宮指導，雲林家扶中心協辦的「平安粽飄香，送暖到身旁」端午關懷活動，於今（20）日暖心登場。活動邁入第十六年，預計發送約3500顆平安粽，傳遞給夜光天使、家扶中心北港區的扶助家庭，以及北港區的長者與弱勢家庭，在佳節前夕共享平安與祝福。

隨著夏日來臨，街頭巷尾漸漸飄起肉粽香氣。北港武德宮主委林安樂表示，蔡岳儒議員多年來舉辦此活動，在武德宮舉辦也邁入第12年。藉由武財公的慈悲精神，持續關懷社會弱勢，讓每一位受贈者都能感受到溫暖的力量。今年的平安粽不僅是一份餐點，更象徵著社會的關心與守護，為端午節增添滿滿人情味。

雲林家扶中心廖志文主任表示，近兩年豬肉跟原物料上漲的壓力，一顆市售粽子已達40元，讓家扶海線家庭的家長非常有感，幸好有蔡岳儒議員與北港武德宮一起捐肉粽給我們的海線家庭，讓家庭親子可以減輕經濟壓力，歡喜過端午佳節。

縣議員蔡岳儒表示，自2008年起發放平安粽，活動已走過16個年頭，即使期間曾因疫情暫停，但溫情從未中斷。這顆簡單的粽子，包進了溫暖的關心與在地的味道，今年更結合北港社區商家的肉粽，讓鄉親在咀嚼中回味家鄉的溫度。感謝武德宮長期協力，共同實踐對弱勢族群的關懷與文化傳承。

婦幼協會理事長許淑盆也指出，我們每年都持續辦理端午關懷活動，不只是發粽子，更希望透過這個節日讓更多人團聚、感受到社會的關愛。非常感謝蔡岳儒議員多年來攜手合作，凝聚地方力量，讓關懷走得更遠，也讓端午節不只是節日，更是一場人與人之間溫暖的連結。

▲「平安粽飄香，送暖到身旁」發送約3500顆平安粽，傳遞給夜光天使、家扶中心北港區的扶助家庭，以及北港區的長者與弱勢家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）