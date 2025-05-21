女護士「上半身全裸」只穿內褲被勒斃！　陳屍泰國醫院宿舍

▲女護理師陳屍宿舍，脖子上有明顯勒痕。（圖／翻攝自MGR ONLINE，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國蘇美島（蘇梅島）驚傳恐怖命案，一名36歲的女護理師遭人勒斃，陳屍在醫院宿舍的臥室內。而她被發現時，身上僅穿著一條內褲，上半身赤裸，脖子則纏著一件白色T恤，頸部有明顯瘀傷。初步研判死者是遭勒斃，而她名下的灰色轎車消失，疑似是被兇手開走。

根據《民意報》、MGR ONLINE報導，該起命案發生於泰國蘇美島波普區一棟2層樓的醫院員工宿舍，被害的36歲女護理師獨自居住在該房間。根據附近住戶表示，事發當天深夜死者曾於午夜返家換衣服，接著又開車外出，直到凌晨2時才再次回到屋內。不久後，有鄰居聽見女子疑似發出求救聲，但馬上就沒有動靜。

直到隔天早上，鄰居發現情況不對，不但聯絡不上死者，敲門也無人回應，因此便使用備用鑰匙開門，才發現女子已經身亡。警方獲報趕往現場後，發現女性死者全身赤裸、只穿著一條內褲，而她的脖子上則纏繞著一件白色T恤，脖子上有明顯勒痕與瘀青，疑似是被兇手用衣物勒斃。

不僅如此，事發現場物品散落，地上找到一盒保險套。而警方也發現，死者名下的灰色轎車不見蹤影，懷疑嫌犯可能駕駛死者的車輛逃逸。

警方已著手調閱監視器，以鎖定失竊車輛的動向，並藉此掌握犯案路線與嫌犯的身份。根據初步判斷，警方不排除這起案件是預謀犯案，並懷疑嫌犯熟悉死者的動向。