懷孕後「爆痘滿臉皺紋」皮膚下垂　女子崩潰：變成另一個人

▲女子懷有8月身孕，但懷孕期間容貌出現變化，讓她直呼像是變成另一個人。（圖／翻攝自mStar）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州一名28歲女子懷有8月身孕，但懷孕期間容貌出現變化，臉上長滿痘痘與細紋，甚至出現臉部皮膚鬆弛的情況，不論是使用保養品或輕輕按摩等方法均未見成效，心情變得低落，直呼像是變成另一個人，讓她崩潰不已。

星洲網、mStar報導，28歲女子法拉懷孕不到2個月就發現臉上開始長痘痘，「一開始我並不知道我懷孕了，醒來後發現臉上長痘痘，用了各種護膚品，但都沒用」。她察覺月經遲來之後去做檢查，醫師告知懷孕的好消息。

到了懷孕第3、4個月時，法拉嘴角兩側的笑紋變得更深、鼻子變大，懷孕第6個月發現額頭皺紋越來越明顯，試著輕輕按摩消除皺紋，但未見效果，「我現在已經懷孕8個月，臉像曬傷一樣發紅，痘痘、細紋也很明顯」，當照鏡子時感覺就像看到另一個人。

容貌改變的狀況讓法拉心情低落難過，但因為有家人朋友的鼓勵，讓她能夠漸漸釋懷，並稱還好這狀況只會偶爾發癢，不會痛，「每個人懷孕歷程都不一樣，我分享之後，很多人也分享她們的經歷。最重要的是，我們需要身邊人的正面和強而有力的支持，只要有他們在，我們一定能撐過去」。