鄰居狗吠太吵！曼谷住戶投訴2年不忍了「放出2大蛇」

▲住戶忍受狗吠聲2年，放出2條大蛇警告鄰居。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷拉差達（Ratchada）一棟公寓規定禁止養寵物，但不少住戶偷偷飼養貓、狗、鳥等動物，噪音與衛生問題接連出現，儘管部分住戶多年來向管理處投訴，但未獲重視。其中一名住戶忍受2年狗吠聲之後怒氣大爆發，直接放出2條大蛇，以示抗議。

曼谷郵報、Thaiger等報導，這起事件是在影片曝光後才引發討論，畫面顯示，公寓走廊出現2條活生生的大蛇，一條黑色、一條棕色，不斷蜿蜒爬行。這兩條蛇的種類尚待確認，但許多網友宣稱是昂貴的寵物蛇。

放出大蛇的住戶宣稱自己喜歡動物，之所以採取行動是為了回應那位同樣愛動物的鄰居。據信這名住戶相當生氣，因為養狗的鄰居在過去2年都在製造噪音，即便向公寓管理處投訴也未獲重視，因此這才採取行動，警告飼主不要讓寵物在公共區域活動。

針對這起事件，部分住戶支持蛇的飼主，認為已經無法再繼續等待公寓管理處出面處理，也有人發聲譴責，覺得這讓社區陷入恐慌，因為很多人怕蛇。

事發後，公寓管理處採取行動，針對先前被投訴偷養寵物的每位住戶罰款1萬泰銖（約新台幣9200元），且要求把寵物帶走，放蛇的住戶也遭罰款。

▼住戶放出2條大蛇，一條黑色，一條棕色。（圖／翻攝自臉書）