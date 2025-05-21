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泰國航班誤點「補償新制」超佛心　最高可拿4000多元

▲▼泰國疫情／新曼谷國際機場人潮回流。（圖／達志影像）

▲泰國是東南亞旅遊勝地，最新航班補償措施也強化乘客權益。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

泰國民航局（Caat）新法規上路，針對國內外航班的延誤與取消，提出更周全的乘客保護及補償措施，包括現金補償、住宿與接送服務等。而《海峽時報》等外媒也整理出補償規定細節，提供旅客參考。

航班延誤逾2小時
 航空公司必須提供符合當時時段，或者延誤總時間的免費食物、飲料、優惠券，也必須提供免費通訊工具，例如電話或電子郵件管道。

航班延誤逾5小時
 除了上述措施，航空公司還必須在14天內，賠償乘客1500泰銖（約新台幣1381元）現金、等值信用卡額、旅行券、飛行哩程，或者其他等值形式的補償。

如果受影響乘客有需要，也應該提供住宿及接送服務。此外，也應該替乘客提供取消行程並且全額退款的選項，或者其他形式的補償，例如旅行積分或優惠券。

航班延誤逾10小時
航空公司必須提供跟「延誤逾5小時」一樣的支持，但現金或其他形式補償，則會根據飛行距離增加：
．1500公里以下──2000泰銖（約新台幣1842元）
．1500至3500公里──3500泰銖（約新台幣3224元）
．3500公里以上──4500泰銖（約新台幣4146元）

▼根據最新法規，航空公司對於乘客的補償細節，更加明確。（圖／路透）

▲▼泰國機場。（圖／路透）

國際航班被取消、拒絕登機
乘客有權獲得等同於「延誤逾10小時」的賠償。

不過，若航空公司提前至少7天通知乘客，或者7天內才通知，但提供原訂出發時間3小時內起飛的替代航班，又或者航空公司已經採取合適措施，航班卻仍因為不可預測及無法避免的情況取消，便不適用相關規定。

國內航班
 ．延誤超過5小時──1200泰銖（約新台幣1105元）
．取消航班──1500泰銖（約新台幣1382元）
航空公司也可以提供等值或更高價值的信用額、旅行券、哩程點數代替現金，但這些政策仍不適用於不可抗力或無法避免的情況。

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