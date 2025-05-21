狠父弒妻再自盡！日5歲女童伴屍數天　警破門「屍體已腐爛」

記者王佩翊／編譯

日本大阪府池田市發生一起家庭命案，警方先是接獲民眾通報稱，有一名5歲女童獨自在外，將其安置後，女童竟表示，父母吵架並持刀互砍。警方獲報後趕往女童家中，發現一對男女陳屍屋內，身上有明顯刀傷，且屍體已經腐爛，初步判斷女童已經在家獨自伴屍多日，而女童背部也有傷痕。

根據《讀賣電視台》報導，警方20日上午11時50分左右接獲當地店家通報稱，發現一名年幼女童獨自在外遊蕩，因此暫時將其安置，沒想到女童竟告訴他們，父母在家發生爭執並且持刀砍人。

警方獲報後隨即前往位於池田市畑地區一棟公寓的女童住家，破門而入後，發現一男一女倒臥血泊中，女性腹部有刀傷，男性則是頸部與腹部皆受傷，然而兩人皆已明顯死亡。此外，警方也在男性死者身旁發現一把刀具，疑似凶器，屋內則有明顯血跡。

經過鑑識人員勘驗，由於2具遺體都有腐敗跡象，因此警方推斷死者可能已經死亡數日。其中，女性死者的左手指有疑似防禦痕跡，疑似是在阻擋攻擊時留下的傷口，顯示生前可能曾試圖反抗，且女性死者的腐敗情況比男性死者更加嚴重，從遺體腐敗狀況來看，應是女性先喪命，男性則於其後死亡。

進一步追查後，警方初步認為2名死者極可能是女童的父母，在此期間女童獨自一人伴屍生活數日，直到20日才因外出，被附近商家發現。不僅如此，5歲女童的背部也有數日前留下的傷痕。

另外，由於現場並沒有發現第三者痕跡，因此不排除是男子將女子殺害後自盡，不過詳細案情仍待釐清。

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