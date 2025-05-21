葉丙成向同學道歉！難過「善意卻帶來困擾」：選擇撤下當時的發文

▲教育部政務次長葉丙成。（圖／教育部提供）

記者曾筠淇／綜合報導

教育部政務次長葉丙成日前在臉書發文，因遭學生指控洩露其性平事件身份而引發議論。稍早葉丙成透過臉書發文表示，他相信教育的本質就是關愛和陪伴，但他沒想到自己的善意卻反而帶來困擾，對此他非常難過，也真心向受到影響的同學道歉，為了避免更多紛爭，他選擇撤下當時的貼文，並靜待後續調查結果。

葉丙成上月21日在個人臉書粉專貼文，披露台大發生過的性平事件，遭外界質疑洩漏上述事件學生個資，葉修改貼文並表達歉意，將訊息中學生發文截圖隱去，並向該名學生表達歉意。但性平案件受害學生發文控訴無法原諒葉，並要求葉丙成刪文。昨葉在中央大學演講，還遭到一名學生嗆何時要刪文。

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稍早葉丙成在臉書上發文表示，作為老師，他一直相信教育的本質是關愛和陪伴，四個月前，他看到一名學生在網路上透露出痛苦與無助，讓他非常擔心，也無法袖手旁觀。當下他只是想讓學生身邊的師長察覺此事，所以才通知對方的教授，但沒想到出於善意的舉動卻帶來困擾，對此他很難過，也真心向同學道歉。

之後網路上流傳一些不實的消息，稱教育部施壓教授，害教授辭職。葉丙成說，他的初衷是想要釐清真相，但這份心意卻被誤解，造成更多紛爭與困擾，為了不讓事情變得更複雜，他選擇撤下當時的貼文，並決定靜待後續調查結果。

葉丙成也說，作為關心學生的老師，他深切體會到，善意表達不當的話，也可能帶來傷害，他會更謹慎關心學生，也期許能更有智慧的處理這一切，再次向同學致歉。最後他也說，他將靜待調查結果，不會再回應此事，以避免造成當事人困擾。