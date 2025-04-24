葉丙成臉書揭性平案討拍　被害者怒轟：你純白的人設潑染著血淚

▲教育部次長葉丙成在臉書貼文揭露性平案件惹議。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

台灣大學日前發生性平案件，教育部次長、台大電機系教授葉丙成21日深夜在臉書貼出多張對話截圖，澄清自己是因學生「有令人擔心的跡象」，而將該案件內容轉給熟識的教授前輩。這起事件受害學生昨晚貼文怒轟被葉丙成當成政治操弄的工具，「你踐踏著我的傷口和隱私，鞏固著你的形象和權力。葉丙成，你純白的人設，潑染著性案件被害人鮮紅的血淚。」

葉丙成21日晚間在台大臉書社團和個人臉書粉專貼文，聲稱因在學校任教20年，發生過好幾次年輕的生命選擇早逝，因此每當看到有學生的網路文章有令人擔心的跡象，都會盡力轉告跟同學有關的師長，因此他在1月6日深夜將Threads某位同學的文章轉給了他熟識的教授前輩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉丙成貼文中的截圖揭露了性平事件而引發質疑，後來他修改貼文並表達歉意，將訊息中同學的發文截圖隱去，並表示他當時給教授的關心訊息，造成同學的壓力，他也向同學致歉，未來在老師跟次長之間的角色切換，他會更加謹慎，以免造成別人的困擾。

性平案件的受害學生昨晚在Threads貼文，控訴「我真的無法原諒葉丙成」，並質疑：「即將滿48小時。你要刪文道歉了嗎？你難道不知道校安通報也是要保密嗎？你現在公布人事時地物，我的隱私呢？有必要這樣一再違法嗎？」

貼文批評：「我是個人，我不是你政治操弄的工具。你踐踏著我的傷口和隱私，鞏固著你的形象和權力。葉丙成，你純白的人設，潑染著性案件被害人鮮紅的血淚。」

截至發稿時，葉丙成個人臉書粉專並未刪除該貼文，也未對此事進一步回應。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995