葉丙成校園演講遭嗆「作秀網紅」　學生怒批性平案處理不當

▲葉丙成演講遭學生質問性平爭議何時刪文。（圖／翻攝Threads／yo_u_518）

記者許敏溶／台北報導

台大日前發生性平案件，教育部次長葉丙成因在臉書提及該案，遭受害人批評葉洩漏隱私，葉後來道歉並修改文章。不過，葉丙成昨前往中央大學演講，遭學生當場質問何時要刪文、如何知道被害者資訊等問題，但葉並未回應，遭學生批評如縮頭烏龜。葉丙成至今也未對此事回應。

葉丙成上月21日晚間，在個人臉書粉專貼文，指因為在台大任教20年，發生過好幾次年輕的生命選擇早逝，因為擔憂某位學生的網路文章有令人擔心跡象，故在1月6日深夜將Threads某位同學文章轉給他熟識的教授前輩。

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不過，由於葉丙成發文中截圖，透露台大發生過的性平事件，遭到外界質疑，後來葉修改貼文並表達歉意，將訊息中同學發文截圖隱去，並向該名學生表達歉意。但性平案件受害學生發文控訴無法原諒葉，並要求葉丙成刪文。

事隔近一個月，葉丙成昨天受邀到中央大學演講，進入提問時段時，有一名學生突然衝向前對葉丙成提出質問，包括性平爭議何時要刪文、如何知道受害者資訊，以及是否落實檢視台大性別平等申訴機制等問題，還高舉「作秀網紅」標語。

葉丙成聽完學生提問後，低著頭臉色鐵青下台，並未回答學生問題，校方眼看情勢失控，急忙表示同學提問跟主題無關，演講到此結束。《ETtoday新聞雲》尚未取得葉丙成對此事回應。