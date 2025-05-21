7綠委譴責葉丙成「性平案洩密」　教育部送交委員會審議

▲針對台大性平案件及葉丙成發言，教育部表示，都依性平法規定處理。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部政務次長葉丙成日前在臉書發文，因遭學生指控洩露其性平事件身份而引發議論。民進黨籍7名女立委今（21日）發表譴責教育部與葉丙成聲明，並要求將葉丙成送性平會。教育部表示，台大校園性平事件及次長葉丙成發言案件，均依性平法規定，送交由外部專家學者組成的教育部性平教育委員會審議。

葉丙成上月21日在個人臉書粉專貼文，披露台大發生過的性平事件，遭外界質疑洩漏上述事件學生個資，葉修改貼文並表達歉意，將訊息中學生發文截圖隱去，並向該名學生表達歉意。但性平案件受害學生發文控訴無法原諒葉，並要求葉丙成刪文。昨葉在中央大學演講，還遭到一名學生嗆何時要刪文。

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此外，包括張雅琳、林宜瑾、陳秀寳、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴、范雲等7名民進黨籍立委，針對近期台大性平事件，共同發表4點聲明，批評葉丙成作為教育部高階主管，以公開發文方式介入性平個案，增加當事人身分暴露風險，處理方式極為不當，教育部至今未提出任何明確調查或懲處。

該聲明以立法院教文會民進黨全體委員名義，對教育部處理此案方式表達譴責，並正式要求教育部，根據性平法規定，針對台大性平案及葉丙成公開發文一事，移交教育部性別平等教育委員會，由外部專家組成調查小組立案調查，確保調查公正與結果的公信力，在一個月內公告調查結果。

對此，教育部表示，針對台大校園性平事件及次長葉丙成在社群平台發表言論案件，教育部均依性別平等教育法規定，送交由外部專家學者組成的教育部性別平等教育委員會審議，確保處理程序公正與結果公信力。