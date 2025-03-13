教育部聯手台大推「學習歷程教學手冊」　高一、高三生免費拿

▲教育部和台大製作兩本學習歷程教學手冊，提供高一與高三生參考。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

為幫助高中生更清楚學習如何做學習歷程檔案，教育部與台大團隊合作開發兩本學習歷程教學手冊。教育部次長葉丙成在臉書分享這一訊息，指第一冊對剛開始學做學習歷程的高一生很有用，第二冊則對高三生很有用，裡面有非常多案例，學生看了對學習歷程做法就很清楚，從今年開始，教育部會印製手冊給每一位高一生與高三生。

葉丙成表示，希望透過這兩本手冊，讓學生在大學申請入學第二階段書審更加順利。第一冊名稱為「學習歷程-課程學習成果呈現指南」，包含大學申請入學備審資料審查原則、製作課程學習成果六大指引、各項指引的呈現建議等等，且這本工具書提供建議方向而不是模版，學生可以參考做出展現個人獨特性及素養能力的作品，從3月10日起已經陸續送達各高中，也可到「作伙學」網站下載。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於第二冊「學習歷程-大學申請入學第二階段準備指南」，葉丙成指出，主要針對高三生設計，提供在申請入學第一階段篩選結果公告後，如何準備第二階段審查資料的實用建議，從昨（12日）起到20日間陸續送達各高中。

葉丙成進一步說明，第二冊主要包含大學審查原則與素養能力的重要性，可了解大學審查備審資料原則，也告訴大家製作課程學習成果可以幫助學生發展素養能力。此外，還有檔案勾選提醒、撰寫自述及心得要領、常見問答等，手冊中也整理審議討論會上常見的問題與解答，讓同學能更有把握準備自己的申請資料。